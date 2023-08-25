家暴台南Josh「被判賠16.8萬」　前妻這4物免賠！鄉民一看吵翻了

▲台南Josh去年被家暴，且家中有許多物品都毀損了。（資料照／巴毛律師混酥團授權使用）

記者曾筠淇／綜合報導

知名YouTuber「台南Josh」本名鄭毓倫，去（2022）年1月爆出被老婆（現已離異）家暴的消息，除了家中窗簾被割破、衣服被剪爛，牆壁還被寫下「死媽寶^U^」等語。近日則有網友翻出判決書，得知在民事方面，Amber一共要給付台南Josh新台幣16萬8364元。

判決書指出，原告（台南Josh）主張，兩人之前為夫妻關係，但Amber多次對他揮拳、勒頸，導致他頸部、背部、手臂等多處受傷。

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原告（台南Josh）也提到，Amber於他離家後，持美工刀割毀窗簾、沙發、枕頭、衣物、收藏帽、婚紗照，破壞電視遙控器、吸塵器，還撕毀結婚證明書、他的存摺和行照，另也在他的衣物、毛毯、沙發上倒醬油，並以紅色蠟筆於牆面、沙發等多處寫上「死」、「死媽寶」等字，因此請求被告（Amber）給付財物損失17萬7335元、精神撫慰金20萬元，共計37萬7335元。

▲Amber用紅色蠟筆寫下「死」字。（資料照／巴毛律師混酥團授權使用）

被告（Amber）則稱部分物品非刑事判決所提及的毀損物品，原告（台南Josh）不應主張該部分之賠償；針對精神撫慰金，她覺得金額過高，「應以2萬元為適宜」。

判決書指出，被告（Amber）於刑事偵查中，就毀損物品不爭執（不表示意見），且其行為經台灣台南地方檢察署檢察官提起公訴，後判處傷害罪，處拘役30日，得易科罰金；被告又犯毀損他人物品，處拘役30日，得易科罰金；應執行拘役50日，得易科罰金。

▲▼針對損壞物品，賠償金額共計8萬8364元。點圖可放大。（圖／翻攝自「司法院裁判書系統」，下同）

針對損害物品賠償，部分扣除折舊價差，或部分因原告（台南Josh）未提出相關證據證明，賠償金額共計8萬8364元。其中像是地毯雖被潑醬油，但因可清洗，且地毯為廠商贊助，所以判賠0元；內褲、襪子未能舉證是被告所破壞，且雖被潑醬油，但可清洗，故未達毀損程度，判賠0元；大門磁卡因被告父親已歸還原告父親，加上磁卡未毀損，判賠0元。

精神賠償金部分，判決書指出，被告（Amber）為大學畢業，現從事貿易工作，月收入約3萬元，考量經濟狀況、雙方身分地位等，「8萬元範圍內為屬允適」。綜合上述，Amber應給付16萬8364元給台南Josh。

對此，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「Josh從Amber拿到8萬賠償算多嗎」為題發文表示，雖不知女方還會不會上訴，但至少已有初步結果，台南Josh將拿到8萬元的精神賠償金，算不算多？他還說，判決書提到女方月收入3萬元，結果要賠償16萬元，這下慘了。

也有網友以「Josh的前妻只要賠16萬」為標題發文，提到台南Josh和Amber在民事方面的官司已有結果，想不到房子幾乎被毀掉，卻只要賠16萬元左右，且這還包含8萬元的精神賠償金。

貼文一出，不少網友留言回應，「16萬感覺也還行吧？但很多都很難證明，才被扣」、「賠償金額會看對方財力和毀損物價值」、「自由與快樂無價，也只能這樣想了」、「管他多少錢，脫離這女的才是重點」、「睡你旁邊的人一言不合就拿剪刀亂剪、亂砸家具，精神壓力不大才奇怪」。

還有網友提到，「不懂為什麼贊助的就不用賠欸」、「廠商又不是無條件贊助，他要幫忙工商，這根本算是變相買賣，贊助就不用賠這合理嗎」、「好穿的內褲很難找欸！賠0元」、「潑醬油洗不掉、不能穿竟然不用賠，學起來」、「被醬油潑到的內褲是要怎穿」、「以後吵架，拿醬油潑內褲就對了」。這部分雖引發討論，但也有網友強調，「判決根本沒說贊助所以免賠，法盲真的很多，也沒說醬油內褲免賠，只說無法證明是Amber潑的」。

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