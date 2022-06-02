獨／反擊台南Josh！Amber無奈曝「婚姻苦衷」：暴力以各種形式存在

▲「台南Josh」1月被Amber家暴。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

記者曾筠淇／綜合報導

本站今報導《台南Josh離婚了！Amber發IG限動反擊「話都隨便亂講」》，YouTuber「台南Josh」（鄭毓倫）今年1月遭Amber家暴，負責處理官司的表姊「巴毛律師」近來證實兩人已簽字離婚。事後Amber發限動反擊卻隨即刪除，稍早她則回應《ETtoday新聞雲》，「暴力也可以以各種形式存在」。

Amber今在限時動態上表示，「就事論事，這件事不是讓你們無限上綱，話都隨便亂講。誰會嫌棄車子、房子，還願意在沒有求婚、沒有婚禮的情況下，在外面套房先登記結婚？」不過，該則限時動態才PO出沒多久就已刪除。

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經《ETtoday新聞雲》詢問後，Amber回應「我否認鄭毓倫先生及陳宇安律師所提及的內容，個人並不會因為一些小事和鄭毓倫先生起爭執。」

▲YouTuber「台南Josh」前妻Amber在IG反擊。（合成圖／翻攝台南Josh、Amber IG）

Amber也強調，「婚姻並非是一個人問題，暴力也可以以各種形式存在。」不過，因為雙方還有訴訟在進行，所以她的律師告訴她，目前「不方便再對外發言」，也感謝關心。

回顧整起事件，台南Josh與Amber於2021年7月登記結婚，原本隔年要度過第一個新婚過年，怎料卻在1月傳出家暴消息，當時16坪的新家被砸爛，牆壁上還寫著「死媽寶^U^」。

家暴事件爆發後，外界相當好奇兩人的婚姻狀況。本站今報導《網紅台南Josh離婚了！遭妻家暴嗆「死媽寶」 律師表姊揭內幕》，表姊巴毛律師近日則在唐綺陽的節目《星時代調研所》上透露，台南Josh和Amber「昨天剛簽（字）」。不過，唐綺陽強調錄影當下時間是在5月中旬。

巴毛律師在節目上指出，消息剛曝光時，家人都十分震驚，「因為一直到他被打的那一天，我們才知道他長期以來其實一直都有遭受家暴的情形。」她強調，這樣的狀況並非一時之間發生，而是長期都存在，「只是那一次最嚴重，嚴重到他那天奪門而出，直接跑回家。」

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