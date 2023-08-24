茶道與時尚融合 品茗，讓家就是精品飯店

▲Finara創辦人趙菲菲說，她創業的精神只有一句話，「讓家，就是精品飯店」 。（圖／Finara提供）

生活中心／台北報導

時尚品味不只限於衣著，更能在茶藝文化和居家美學中呈現，優雅享受於沈靜與時尚融的生活格調。中秋節前夕，玹茗文創與費納拉國際精品家飾共同舉辦茶會，賓客相聚對話，這不僅僅是一場茶會，更是一場心靈的對話，一場藝術的饗宴。

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▲ 玹茗文創與費納拉國際精品家飾共同舉辦茶會 。（圖／玹茗文創提供）

這場茶會在台北遠企購物中心四樓的「費納拉時尚精品家飾館」拉開序幕，司茶人張簡柔安以心理學的視角，分享探討美學在人類群體社會中的重要性，以及美學對每個人成長的深遠影響。從第一口的杉林溪冷泡茶，到溫暖的2012年凍頂烏龍茶，步步深入的味覺探索，進而提升為身心靈的享受，處在國際時尚精品家居美學的現境氛圍中，茶道跳脫傳統框架，添增繽紛色彩，契合於活力氛圍。

台灣茶的細膩，很難三言兩語道盡。品茶的沈靜，讓現場賓客們打開了心房，開啟生命故事的回憶，豁然發現人生猶如喝茶的感受，生津、喉韻、醇厚。

品茶外，賓客還能體驗生活美學，展現花藝長才，大家在創作中找到了自己的獨特表達方式，就地在Finara費納拉國際精品家飾店內，為花找到了最適宜的家給花兒。每一朵花、每一片葉子都是每個人的心靈和創意的鏡子，反映著個人的獨特和生活美學。

▲Finara創辦人趙菲菲說，她創業的精神只有一句話，「讓家，就是精品飯店」 。（圖／Finara提供）

為花找家，讓大家發現了Finara的每件家飾充滿了國際時尚設計感。原來，Finara創辦人趙菲菲的創業過程超有故事。她在台大外文系唸書時，就很清楚自己想要的是什麼。工作後，頻繁在世界各地往返的經驗，孕育了她對於生活品味的敏銳直覺，滋養著美感的DNA。她看著市面上充斥各種華麗、斑斕的家飾品牌，不少是以代理商的角色從海外進口這些高端的家具家飾產品。她決定自行創業，讓每一件來自Finara費納拉的家飾產品，從設計、打樣、模具開發等等，都由專業團隊操刀，全產品皆可客製，而且絕對獨家設計。

從零到有打造完整的供應鏈與產品線，對於一家剛創立的公司來說絕對是一件非常辛苦的過程。走過十六年，趙菲菲感謝一路上幫助她的人。她堅持做對的事情，堅持對顧客的責任感、對品質的堅守、對美感與設計的執著。正因為這樣的堅持，讓Finara的獨特性與價值逐漸被市場辨認，成為政商名流最愛的低調奢華家飾，她說Finara的slogan只有一句話，「讓家，就是精品飯店」。