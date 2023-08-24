【廣編】海尼根150週年跨界MONOPOLY　信義區城市遊樂場快閃直擊

圖、文／海尼根提供

「Heineken海尼根ｘMONOPOLY地產大亨」兩大國際品牌破天荒打造話題性十足、搶眼度滿分的跨界聯名；不僅是台灣為了慶祝海尼根150週年首發，更是全球首發。7月中下旬海尼根LINE官方帳號搶先開通線上版遊戲，在短短3天就累計達2萬人次參與，更可見其吸引力！本週末8/25～8/27在台北ATT 4 Fun戶外露天設置的海尼根「Good Times Square」城市遊樂場，一起來做「啤酒大亨」！

海尼根台灣董事總經理吳建甫Jeff表示，「『Good Times Square』就是秉持這樣的設計理念，打造出巨型沉浸式戶外城市遊樂場。就像帶你進入MONOPOLY地產大亨遊戲棋盤的立體場景；無論是地產小屋、Good Times Bar、還是帶有「機會命運」意味的抓鈔機等，都完美還原遊戲元素。」在現場各站完成指定任務，還可免費兌換海尼根150週年啤酒特調，歡迎年滿18歲以上消費者入場一探究竟！

【Good Times Square 海尼根啤酒大亨活動資訊】

活動日期及時間：8/25-8/26 11:00-23:00、-8/27 11:00-21:30

活動地點：台北ATT 4 FUN：台北市信義區松壽路12號（Zara Home前方）

詳細活動資訊可參考海尼根台灣官方臉書：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan

【MONOPOLY 地產大亨：海尼根150週年紀念版桌遊】

Last Call！數位版遊戲持續開通至8月底！除實體活動，「Heineken 海尼根 ｘ MONOPOLY 地產大亨」獨家線上版遊戲也將開放至8月底！現在加入海尼根LINE官方帳號，即可體驗；不僅關卡有趣，還能邀請朋友一起挑戰，每日積分最高者即可獲得限量【MONOPOLY 地產大亨：海尼根150週年紀念版桌遊】。

活動詳情請參閱連結：https://bigcc.cc/57Y1Rs