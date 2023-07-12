　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

《佛瑞德遊記》國境之南尋找青農　粉絲好康「啤酒餐搭蔬果箱」只送不賣

佛瑞德遊記》國境之南尋找青農臥虎藏龍（圖／海尼根提供）

▲知名廚師兼YouTuber廚佛瑞德Fred挑戰牧場野炊，成功俘獲屏東縣長周春米的心。

圖、文／海尼根供

知名廚師兼YouTuber廚佛瑞德Fred在《佛瑞德遊記》最新一集節目中受屏東縣政府以及海尼根台灣的任務邀約，特別南下尋找屏東青農臥虎藏龍，挑戰用最新鮮的食材即興做菜。節目中除了成功使用芋頭、香蕉、牛肉開箱最美味的田間饗宴，影片最後屏東縣長周春米更驚喜現身，在野生放牧場中與Fred直接涮起新鮮直送的溫體牛肉，海尼根台灣供應鏈總監Pieter van der Meulen也在節目中送上海尼根啤酒，三人一起在鄉間共同享用啤酒與在地食材的完美組合。

Fred在本集節目中不只前往了芋頭、香蕉產地，更深入野生放牧場，也挑戰了人生第一次「拔」芋頭、「砍」香蕉。節目中並邀請屏東在地青農，包含屏東縣芋頭產業發展協會理事長劉家樺、白手起家同時也是「良牧畜牧場」的負責人陳建良，和第三代蕉農也是生產冠軍紅龍果的洪兆濡，各自分享從農經驗及新鮮現採的在地食材。

片尾出現「啤酒餐搭蔬果箱」是由海尼根台灣特別針對屏東青農作物所設計，包含芋頭、香蕉、紅豆、洋蔥等，除了有產地直銷的作物，海尼根台灣還邀請到屏東出生、有「法餐南霸天」的簡天才師傅設計系列食譜，針對不同料理屬性提供海尼根旗下酒款餐搭。這次《佛瑞德遊記》想把好康獻給粉絲們，只要在影片下留言，就有機會抽中海尼根台灣精心準備的「啤酒餐搭蔬果箱」，可以邊看影片在家動手做美食。

更多精彩的內容請鎖定《佛瑞德遊記》最新一集的節目：屏東在地挖阿挖 最新鮮的食材當場直接下鍋! https://youtu.be/jBU9K_kBlLg

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭
兒殺警被送回一般監獄！　媽媽不捨開戰：必要時會出手
籃球校隊男溺斃　父招魂悲痛：該回家了
快訊／國家警報響了！山區暴雨「災害告警」　2縣市迎大雷雨
快訊／熱炒店老闆宣布停業！
易寶宏爽喝酒聚會！　幫「傳播妹」宣傳畫面曝
獨／內湖搶500萬現金　藏鏡人竟是25歲樂團主唱...墜樓身
NONO受害者又+1！　尾隨進女廁強吻摸胸

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《佛瑞德遊記》國境之南尋找青農　粉絲好康「啤酒餐搭蔬果箱」只送不賣

想偷偷變美快看！鍾明軒睡前一包「夜酵素美人飲EX」　夜睡夜美麗

【廣編】7-ELEVEN推迪士尼100周年限量潮玩福袋　全套7款快蒐集

旅行必備！想要重複穿又怕天氣熱異味上身　日本熱銷神器　一噴超消臭！

有花雕三杯雞飯卷、紹興翅小腿！　超商最新「4款台酒鮮食」開吃

限時5天！超商「咖啡買1送1」爽喝　珍珠奶茶下殺第2杯10元

【獨家】從紙杯開始減廢！麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

441間小吃店一次看！　全台第一份數位版「美食地圖」快收藏

就是今天！超商這門市「免費送便當」　限量100個爽吃　

廚師漢克最可靠的神隊友「KitchenAid」優質鍋具　家樂福會員專屬點數限時超值換購中

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

《佛瑞德遊記》國境之南尋找青農　粉絲好康「啤酒餐搭蔬果箱」只送不賣

想偷偷變美快看！鍾明軒睡前一包「夜酵素美人飲EX」　夜睡夜美麗

【廣編】7-ELEVEN推迪士尼100周年限量潮玩福袋　全套7款快蒐集

旅行必備！想要重複穿又怕天氣熱異味上身　日本熱銷神器　一噴超消臭！

有花雕三杯雞飯卷、紹興翅小腿！　超商最新「4款台酒鮮食」開吃

限時5天！超商「咖啡買1送1」爽喝　珍珠奶茶下殺第2杯10元

【獨家】從紙杯開始減廢！麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

441間小吃店一次看！　全台第一份數位版「美食地圖」快收藏

就是今天！超商這門市「免費送便當」　限量100個爽吃　

廚師漢克最可靠的神隊友「KitchenAid」優質鍋具　家樂福會員專屬點數限時超值換購中

快訊／黃子佼自殘後首發聲！「對曾傷害過的人致歉」　被告偵辦進度曝

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

蔡依林被保鑣示意進機場「突停下腳步」！ 1舉動感動現場粉絲

很多人「愛裝外面的水」回家喝？　網曝1點記得看

陸軍爆鬥毆！楊兵拿鋼盆砸傷臨兵頭部　十軍團：將依法核予適懲

二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

艾敏釋鼻噴劑庫存剩10萬支「不足單月用量」！年底核准學名藥望緩解

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

背景遭黨內質疑！民眾黨今立委提名「2過1」　李慕妍戰桃園第6選區

想上廁所突被藍鵲巴頭　阿金屎意全消呆站原地

消費熱門新聞

限時6天！超商「美式買11送11」

就是今天！超商這門市要送100個便當

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

速食店「漢堡買1送1」今天限定搶

速食店最新牽絲起司咔滋餅開吃了

超商「59元國民便當」今起開賣！

限時1天！超商免費送100個國民便當

滿2000送200　統領週慶回饋有感

超商人氣「思樂冰」推出2款新口味

全台首份數位版小吃地圖快收藏！

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

超商限時咖啡買1送1、珍奶第2杯10元

莎莎歡慶40歲生日　粉絲驚呆：太可愛完全看不出

更多熱門

相關新聞

暑假海尼根推限定啤酒環遊世界

暑假海尼根推限定啤酒環遊世界

暑假到了，啤酒成歡聚重頭戲，啤酒品牌海尼根今夏讓消費者嚐鮮，引進多款限定啤酒，來自美國、英國、紐西蘭限定酒款跟口味，讓你天天喝都不會膩，日本麒麟KIRIN旗下冰結系列，則與森永ICEBOX果實冰合作推出特調，輕輕鬆鬆就能化身Chill的Bartender。

海尼根「夢想青農孵化行動」

海尼根「夢想青農孵化行動」

海尼根150周年台灣限定獨家贈品

海尼根150周年台灣限定獨家贈品

男LINE取名「海尼根」專賣海洛英

男LINE取名「海尼根」專賣海洛英

海尼根首度推出「台灣限定」兔年包裝！

海尼根首度推出「台灣限定」兔年包裝！

關鍵字：

海尼根佛瑞德遊記廚佛瑞德Fred

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面