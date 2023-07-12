《佛瑞德遊記》國境之南尋找青農　粉絲好康「啤酒餐搭蔬果箱」只送不賣

▲知名廚師兼YouTuber廚佛瑞德Fred挑戰牧場野炊，成功俘獲屏東縣長周春米的心。

圖、文／海尼根供

知名廚師兼YouTuber廚佛瑞德Fred在《佛瑞德遊記》最新一集節目中受屏東縣政府以及海尼根台灣的任務邀約，特別南下尋找屏東青農臥虎藏龍，挑戰用最新鮮的食材即興做菜。節目中除了成功使用芋頭、香蕉、牛肉開箱最美味的田間饗宴，影片最後屏東縣長周春米更驚喜現身，在野生放牧場中與Fred直接涮起新鮮直送的溫體牛肉，海尼根台灣供應鏈總監Pieter van der Meulen也在節目中送上海尼根啤酒，三人一起在鄉間共同享用啤酒與在地食材的完美組合。

Fred在本集節目中不只前往了芋頭、香蕉產地，更深入野生放牧場，也挑戰了人生第一次「拔」芋頭、「砍」香蕉。節目中並邀請屏東在地青農，包含屏東縣芋頭產業發展協會理事長劉家樺、白手起家同時也是「良牧畜牧場」的負責人陳建良，和第三代蕉農也是生產冠軍紅龍果的洪兆濡，各自分享從農經驗及新鮮現採的在地食材。

片尾出現「啤酒餐搭蔬果箱」是由海尼根台灣特別針對屏東青農作物所設計，包含芋頭、香蕉、紅豆、洋蔥等，除了有產地直銷的作物，海尼根台灣還邀請到屏東出生、有「法餐南霸天」的簡天才師傅設計系列食譜，針對不同料理屬性提供海尼根旗下酒款餐搭。這次《佛瑞德遊記》想把好康獻給粉絲們，只要在影片下留言，就有機會抽中海尼根台灣精心準備的「啤酒餐搭蔬果箱」，可以邊看影片在家動手做美食。

更多精彩的內容請鎖定《佛瑞德遊記》最新一集的節目：屏東在地挖阿挖 最新鮮的食材當場直接下鍋! https://youtu.be/jBU9K_kBlLg

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