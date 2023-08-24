「我出來選給我相挺」暗指要參選？　郭台銘：跟隱性選民喊話而已

▲郭台銘24日下午參拜土城五穀先帝廟並受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／新北報導

政壇關注鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選2024總統，郭今（24日）下午在土城進行廟口開講時，突喊「我出來選，大家給我相挺，好不好」，讓現場來賓相當驚訝。不過會後被問到此話是否代表要宣布參選了？郭台銘則澄清，向「隱性選民」喊話而已。

郭台銘24日下午在新北市土城五穀先帝廟進行廟口開講的尾聲，以台語向台下鄉親喊道「總統是選人，我無黨無派，我出來選，大家給我相挺，好不好」。

開講完後，媒體詢問這話意思，是否代表要宣布參選了？郭台銘回應，這是一種民意的調查，民調起起伏伏，就他做的調查發現，他的選民都是「隱性選民」，沒那麼關心政治議題，所以這是最難做的調查，美國用大數據做調查都有失偏頗，更何況台灣。

郭台銘說，他看《美麗島電子報》民調，屏東50幾萬人口卻只有十幾人被問到。他學統計，只有資料庫的數量夠大、夠多、夠詳細，準確度就越足夠。另外，他看苗栗縣長選舉，鍾東錦民調逾30％，但選舉結果逾40％，所以放大全國來看，如果民調只有一千多份，不能說不準，但容易失真，台南、屏東都有幾十萬人，民調卻只有幾十份，然而這卻往往是決定關鍵的少數。

郭台銘也說，昨天跟今天到廟裡參拜，有很多里長都出來，可是當媒體一拍就躲起來了，這叫做隱性選民，而他的隱性選民很多，大部分沒含在民調裡，他會盡量努力讓隱性選民表態，而最直接接觸的方式，就是他的廟口開講，未來他也準備透過網路跟大家談心。

媒體追問，所以要大家「相挺你」不算是正式宣布？還是先跟隱性選民喊話而已？郭台銘說，「對，跟隱性選民喊話而已」。