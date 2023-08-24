這幅畫被詛咒？她不信邪買回「紅衣小女孩」　1個月後崩潰退貨

▲柔伊買回「紅衣小女孩」的畫像。（圖／翻攝推特@sliderulesyou）



記者吳美依／綜合外電報導

英國居民柔伊（Zoe）逛二手慈善商店時，看見一幅「紅衣小女孩」肖像畫，上頭竟貼著「可能被詛咒？」的標籤，於是決定花20英鎊（約新台幣807元）買回家。大約1個月後，她卻心煩意亂、全身顫抖回到店內退貨，並宣稱「再也不想看到這該死的東西」。

《每日電訊報》等外媒報導，這起事件發生在倫敦南部城鎮「濱海聖萊納茲」（St Leonards on Sea）慈善機構「黑斯廷斯諮商與代表中心」（HARC）。肖像畫相當精美，只見小女孩身穿紅色洋裝，露出意味深長的微笑，但那雙銳利眼神似乎永遠盯著人看。

店經理史提夫（Steve）透露，一名中年男子捐贈大量畫像及畫框，其中就包含紅衣小女孩。第一位女買家以25英鎊（約新台幣1006元）購入，卻在2天後回到店內，寧可不要退費，也要立刻退貨。她堅稱，畫像有種「毛骨悚然的氛圍」，還讓自己的生活陷入一團亂，「我必須擺脫這幅畫」。

▲柔伊把畫像退貨後，「紅衣小女孩」再度回到架上。（圖／翻攝推特@sliderulesyou）



於是，史提夫把畫像售價降至20英鎊，並在邊框貼上警語。不久後，第二位買家、也就是柔伊購入，1個月後卻再度返回店內，看起來狀況很糟糕，而且和上一位買家一樣，寧可不拿退費，只想趕快脫手。

如今，紅衣小女孩的畫像再度上架，警語也被更新，「她回來了！！！賣掉2次又被退回2次！你夠勇敢嗎？」此外，柔伊的好友茱莉亞（Juliet Brando）也在X（前稱推特）發文記錄這段故事，意外引發熱烈迴響與討論。

▲史提夫和茱莉亞都宣稱，小女孩的眼神彷彿會一直盯著人看。（圖／翻攝推特@sliderulesyou）



根據茱莉亞說法，柔伊買回畫像後一度失聯，很多天後才回覆訊息、解釋一切。她聽完後直呼，「真是他X的太瘋狂了！難怪她會把畫拿回去！」但面對網友追問，茱莉亞卻表示，若沒有柔伊的允許，不會透露隱私事務，「但真是該死的！」她甚至直言，不論這背後到底發生什麼事，「這幅畫都有問題。」

英國網友們對此反應不一，有人認為一切都是社群行銷噱頭，也有人很想親眼看看那幅畫作。不過，史提夫事後表示，在紅衣小女孩引發轟動後，柔伊似乎改變心意，又於23日把畫像帶回去了。