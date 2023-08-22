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社會 社會焦點 保障人權

迪化街老宅遭竊　毒蟲認了：本來想偷骨董保險箱「太重搬不動」

記者邱中岳／台北報導

北市大同區日前有民眾發現無人居住的老宅遭竊賊入侵行竊，警方調閱監視器發現，1名男子在案發當晚鬼祟出沒在被害人老宅旁的防火巷，鎖定身分後立刻前往其住處逮人，除了搜出案發當晚嫌犯穿的衣帽之外，還查獲用「冰霸杯」改裝的吸食器以及安非他命。

警方調查，44歲的康姓男子日前鎖定大同區迪化街上一處無人居住的老宅，翻牆進入屋內行竊，被害人事後發現老宅被小偷光顧，立刻通知警方到場協助，警方採集相關證據以及調閱監視器，發現44歲的康姓男子案發當晚在老宅旁的防火巷，形跡鬼祟。

▲▼嫌犯摸黑闖老宅偷保險箱，太重搬不走，得手數萬元金飾落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯摸黑闖老宅偷保險箱，太重搬不走，得手數萬元金飾落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方循線追查發現，康姓男子住在蘆洲地區，立刻前往住處逮人，並搜出當晚犯嫌所穿的衣服、帽子，在書桌上還有冰霸杯改裝的「超巨毒品吸食器」，另外還有安非他命的殘渣袋，訊後依竊盜、毒品罪嫌將康男送辦。

▲▼嫌犯摸黑闖老宅偷保險箱，太重搬不走，得手數萬元金飾落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯住處被逮，還當場被查獲用冰霸杯改裝的「超巨吸食器」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，康嫌坦承因無業缺錢花用，才會到北市大同區舊社區找作案目標，並翻牆進入無人居住的迪化街老宅行竊，偷走裡面價值數萬元的金飾，原本想偷走看起來像骨董的保險箱，但實在太重根本搬不走。

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