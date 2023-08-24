9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！　專家：貴人相助升官發財

記者林懿捷／綜合報導

8月份只剩一個星期，眼看著9月即將到來，來看看哪三個生肖的朋友，會在下個月得到老天爺的眷顧，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬狗、屬羊、屬馬等三個生肖的朋友，即將迎接好運連連的日子，貴人運佳，得到許多賺錢的機會。

生肖狗

屬狗的人，性格大方直爽，樂於助人，人緣好的他身邊有著各式各樣朋友，來到9月上旬，屬狗的朋友會大賺特賺，享盡榮華富貴，事業上將有明顯的提升，很有機會升職加薪，再加上有貴人的相助，連升三級都有可能，下一個月，迎接他們的將會是暴漲的財富。



生肖羊

屬羊的人彬彬有禮，充滿愛心且不貪人便宜。他們做事很有自己的原則與規劃，討厭臨時變卦。9月上旬，屬羊的朋友將會財運發達，運氣大好，必中一次大獎，而且謹慎經營的事業和工作，也會因為鴻運當頭，收到回報，好機會不斷上門。在感情方面，屬羊的人有望找到理想伴侶，結束單身生活。

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生肖馬

屬馬的朋友，在9月上旬會迎來鹹魚翻身的機會，特別是在「偏財」吉星的庇佑下，職場外的收入急速增加，投資方面會有豐厚獲利，甚至買彩券中獎機率也會大幅提升。另外，受到「天喜星」的輔助，屬馬人在桃花方面將會紅紅火火，無論單身還是非單身的朋友，都可望獲得甜蜜的愛情。