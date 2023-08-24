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4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲你也是不容易輕信別人，會小心查證的星座嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

不論是學生時代或出社會後的職場生活，都需要與人磨合相處，有的人天真地掏心掏肺，也有人小心謹慎，不輕易相信別人說的話。塔羅牌老師艾菲爾即點名警戒心強，「不隨便相信人」4大星座，他們善於分析與觀察，對於周圍事物保持懷疑態度，謹慎個性使其在人際關係中更加深思熟慮，不輕易被他人情感左右。

艾菲爾點名4星座隨時戒備、不輕易相信他人，請同時參考太陽及上升星座：

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第4名：處女座

以理性和分析能力著稱，處女座總是深思熟慮、不輕信別人的話，這是因為你追求真相，不想被虛假的情感所欺騙。你傾向仔細收集資訊，經過多次求證和驗證後才做出判斷，這種求真的態度使你在面對複雜情況時總能保持冷靜、客觀，並做出明智決定。

第3名：天蠍座

天蠍座以深刻的洞察力和對真相的追求聞名，不輕易相信他人的話，總是追求背後更深層的意義和動機。你善於挖掘事物本質，不滿足於表面的虛像，並投入大量時間和精力去研究，以確保所相信的事情是真實可靠的。這種態度讓你在解決難題時能找到最有效方法，同時也使你成為不容易被蒙蔽的人。你善於分辨事實和虛偽，對自己的判斷充滿信心。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲關於身邊流傳的真假資訊，天蠍座會積極挖掘真相。（示意圖／記者周宸亘攝）

第2名：水瓶座

水瓶座以獨立思考和不受擺布的特質著稱。你擁有獨到見解和觀點，往往能以不同角度看待事物，不輕信別人說的話，總會對訊息深入分析和思考。你喜歡獨立思考並樂意據實確認事情的真相、不隨波逐流，堅守自己的原則和價值觀。你對別人的影響不大，通常會根據自己判斷做決定，這樣的態度讓你不容易被他人言論所左右。

第1名：摩羯座

摩羯座因謹慎的判斷和強烈防衛心而備受矚目，你對資訊總是小心翼翼，經常會進行深入分析，不輕易相信別人，而是憑藉你的觀察力和理性判斷。你傾向以自身的觀察和經驗，並會將自己保護得相當嚴密。你的防衛心很強，不輕易讓別人靠近你的內心世界，願意經歷時間的考驗，確保你所信任的人是真正值得的，你的謹慎和防衛心使你在面對不同情況時始終能保持冷靜和理性。 

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