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數發部遭質疑沒政績　賴士葆轟：與人民是沒有交集的平行線

▲▼賴士葆28日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院數位發展部正式掛牌至今將滿一年，遭質疑未有政績。國民黨立委賴士葆24日就在臉書批評，數位部成立的初衷就背離民意，唐鳳身為部長，用的是民脂民膏，卻繼續任性地做自己想做的，而不是投注心力來消弭民生疾苦，「數位部政績與人民將是兩條沒有交集的平行線。」

賴士葆指出，數位部耗費217億大張旗鼓成立周年，交不出像樣的成績單，愧對納稅人。他提到，這一年台灣數位領域焦頭爛額的是詐騙集團橫行無阻、詐騙金額的暴利迭創新高，輾壓行政院的打詐國家隊，政府只好不停的加碼提高預算來對抗詐騙集團的猖獗肆虐，這是政府和民眾共同的痛，可惜數位部沒有抓到痛點，所以被檢察官點名是打詐國家隊失職的三大共犯：數位部、金管會和NCC。

賴士葆也舉例，為何數位部先前推出媒合外賣平台淪為笑柄，因為整個社會水深火熱亟待救援的是不斷的網路駭客攻擊，政府和企業個資嚴重外洩，尤其第三方支付缺乏監理變成詐騙集團犯罪溫床，這些都亟待強有力的公權力整合介入，而如今政府各部門都有資安，各自為政好像一盤散沙。他直言，數位部成立，強調不會扮演監理機構的角色，換句話說，所有的資安犯罪，個資外洩，詐騙集團如何猖狂都非關數位部的權責。

賴士葆再提到，其他部會都會有出國考察，為何數位部被爆出國天數偏高被譏為出差部，因為放著眾人引頸盼望的政務推託失職延宕惹眾怒，累積太深的民怨。

此外，賴士葆表示，大家關心的媒體議價法討論許久，立委都提出許多版本，卻不見行政院版本草案。他最後大轟，數位部成立的初衷就背離民意，唐鳳身為部長，用的是民脂民膏，繼續任性地做自己想做的，而不是投注心力來消弭民生疾苦，數位部政績與人民將是兩條沒有交集的平行線。

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