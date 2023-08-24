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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／台灣觀光要CPR！　侯友宜提四大主張：2028年來台旅客突破1800萬人

▲▼侯友宜觀光政策記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲侯友宜召開觀光政策記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（24）日召開「觀光政策」記者會，提出4大主張，包含提高組織層級、提升觀光預算、打造交通便捷網絡、發展永續智慧觀光。侯友宜強調，近三年的疫情，嚴重衝擊台灣觀光產業，產業成了「慘」業，必須要快速、直接的CPR急救才行。當選總統後，會鎖定發展台灣的特色旅遊，加上兩岸穩定，促進國際觀光客及陸客來台，四年任期內，自然成長下，預期來台旅遊人數突破1800萬人，實現「觀光利國」的目標。

侯友宜表示，未來將「提高組織層級」，由總統府規劃召開「觀光國是會議」，廣邀觀光業界意見領袖，共商未來願景；行政院恢復定期召「觀光會報」，由院長主持，整合跨部會。

第二、將「提升觀光預算」，觀光預算逐年增加15%-20%，並擴大給予獎勵，鼓勵國外組團來台觀光。三、「打造交通便捷網絡」，除了全面開放陸客觀光，儘快恢復以往開放的60個航點外，也將增加航站、港口、高鐵、台鐵等基礎建設投資。

最後，侯友宜也提到，將「發展永續智慧觀光」，透過AI、結合VR/AR等技術，提供像是語音智慧導遊等，更智慧的觀光體驗，並在環境保護的前提下，發展永續觀光，與國際接軌。

▲▼侯友宜觀光政策記者會。（圖／記者黃克翔攝）

侯友宜競選辦公室議題組召集人柯志恩表示，蔡英文總統上任後，來台旅客數增加的幅度開始減緩，成長率從國民黨執政時的15%，降至3％，每人在台平均消費，也呈現不增反減，交通部甚至將旅客來台目標，調降為600萬。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也指出，馬英九執政時期，觀光被國家訂為六大國家經濟產業，許多相關產業及幾十萬的從業人員都受惠，反觀民進黨執政後，觀光發展衰退，對許多人造成重大衝擊，行政院觀光推動委員會甚至三年不開會，而被立委質詢後，時任院長蘇貞昌，竟乾脆將委員會撤銷。今日聽完侯友宜的政策，感受到觀光產業，將變成國家未來明星產業，相信他當選後，會落實並做得更好。

侯友宜將以十大方向帶動觀光產業發展，包括醫療觀光、郵輪觀光、美食觀光、藝文觀光、宗教觀光、會展觀光、文化觀光、運動及賽事觀光、生態及海洋觀光、步道健行及登山觀光，發揮台灣各領域的特色及軟實力，吸引更多國際觀光客。並承諾，未來將依照所提的十大方向帶動觀光產業發展，在兩岸和平的環境下，吸引更多國際觀光客及陸客來台旅遊，目標在四年任期內，讓來台旅遊人數突破1,800 萬人，透過大幅提升觀光活動促進經濟紅利，實現「觀光利國」的願景。
 

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