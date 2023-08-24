為什麼要追賴品妤？　媒體人：她是領我們納稅錢的立法委員

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴品妤24日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，因現場擁擠跌到在地，隨即指控是遭記者推倒，事後則稱是被他狂追才摔倒。對於為何媒體要追著賴品妤跑，資深媒體人羅旺哲認為，賴品妤是領納稅錢的立法委員，應該被監督，被一直問的問題，其實就好好把話，說清楚、完整交代就好了。

羅旺哲說，台灣是民主國家，所以握有第四權的媒體更要監督賴品妤，這跟之前球星大谷翔平被突襲，完全不一樣。很多人也會納悶，之前一堆民代也有爭議，那為什麼記者不追？「很簡單，記者追不追受訪者，完全取決於當事人有沒有把話說清楚。說真的，記者也很不想追好嗎！攝影機多重啊」。

羅旺哲指出，其實賴品妤就好好把話，說清楚、完整交代就好了。真的不需要「跑給記者追」，或是「自己去撞腳架」，然後再帶風向，指特定媒體推她。這只會讓人覺得「真的有鬼」。

對於與媒體之間的衝突，賴品妤說，同一位記者上周也在她回答完提問後一直不斷跳針詢問問題，在她進入詢問鬼打牆離去時惡意移花接木成落跑。今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問她已回答過的問題，她也都不厭其煩的逐一回答，然而在她受訪完離開時，對方在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中她也因此而摔倒，「請問下一周我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」

民進黨發言人卓冠廷則表示，媒體進行採訪工作時，和受訪者應在相互尊重原則下進行，兼顧公眾知的權利與受訪者的權益間取得平衡，但該名記者刻意貼身騷擾、肢體接觸的行為，已是慣犯，這樣的行為已造成當事人的人身安全疑慮，民進黨深表遺憾。

卓冠廷表示，賴品妤稍早以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，但會後遭特定媒體追訪，媒體雖代表第四權進行監督，但特定媒體卻針對所設定議題不斷重複追問，賴品妤過程中已多次重申相關問題皆已公開回應，該名記者仍進行騷擾及不當肢體接觸，已是慣犯，令人遺憾。