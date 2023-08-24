「下架民進黨」成柯文哲第三目標　他批：失去「藍綠之外」超然立場

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

柯文哲日前在《中天辣晚報》排出2024總統大選的「四大目標、優先順序」，即「兩岸和平、總統勝選、下架民進黨、壯大民眾黨」。不過，資深媒體人黃暐瀚24日透露，柯文哲將「下架民進黨」排在第三順位，也許有機會爭取到深藍選民，卻失去淺綠支持，還增加對立仇恨，不僅對選情毫無幫助，也失去「藍綠之外、第三條路」的超然立場。

黃暐瀚指出，柯文哲今年曾公開宣示反對「下架民進黨」這個口號，因為這會讓台灣陷入兩極對抗的局面，而這樣的態度讓柯文哲爭取到中間、淺藍、淺綠選民的支持，之後整整三個月，民調不斷上漲，支持度高達近30％；豈料，前幾天柯文哲在《中天辣晚報》排出2024總統大選的「四大目標、優先順序」時，卻把「下架民進黨」排成第三順位。

黃暐瀚表示，這個社會當然存在「對民進黨不滿」的選民，原本他們在對民進黨不滿之際，還可能轉頭想投柯文哲，但現在柯文哲卻將「下架民進黨」排在第三順位，也許有機會爭取到深藍選民，卻失去淺綠支持，還增加對立仇恨，不僅對選情毫無幫助，也失去了「藍綠之外、第三條路」的超然立場。

黃暐瀚認為，那天主持人盧秀芳拿出紙牌的時候，柯文哲就該回應，「下架民進黨不是我的選項，我會努力讓自己當選，但不會去喊下架民進黨這樣的口號」，然後將紙牌拿開不要排，這才是台灣真正的「第三條路」。