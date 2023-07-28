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【廣編】原酒寶庫Glenfarclas 格蘭花格　2023「紅門窖藏精選系列」限量上市

▲▼ Glenfarclas,格蘭花格,紅門窖藏,雪莉酒,原酒。（圖／格蘭花格提供）

▲以雪莉工藝打造無數迷人作品的格蘭花格，每年限量發售的「Glenfarclas 格蘭花格-紅門窖藏精選系列」近日上市。

圖、文／格蘭花格提供

傳承著六代家族製酒精神，以雪莉工藝打造無數迷人作品的格蘭花格，每年限量發售「Glenfarclas 格蘭花格-紅門窖藏精選系列」，此系列為市面少見的年份原酒，從格蘭花格的36座酒窖中精心挑選，自2020年起陸續推出，每年發表二至三批次，每批次皆限量生產，以四年為一輪，共發行四輪；為台灣的愛好者們提供豐富美好的體驗。

2023年所發行的版本為紅門窖藏第一輪的最後一版，適逢家族傳人John Grant榮獲Spirit of Speyside 終身成就獎的殊榮以及格蘭花格三度獲得年度最佳酒廠的肯定，這二個獎不僅說明了格蘭花格酒廠在蘇格蘭威士忌界中屹立不搖的地位，更肯定了格蘭花格酒廠『雪莉工藝 六代家傳』的風味。

因此，在2023年的紅門窖藏，John Grant 親手自酒窖中嚴選了三個批次，年份分別為2013、2014和2015，三款各自表現出風味特色，整體沉穩而有趣，富有深度又驚喜的充滿活力，代表著格蘭花格堅持傳統，同時也展望未來的態度。John Grant希望透過這些美好酒液的感官探索，傳遞給他最喜愛的台灣消費者們，他對於格蘭花格的堅持與期待。

格蘭花格2023紅門窖藏精選系列，推出三款風味截然不同作品，期待能透過這些平易近人的年份原酒，讓更多喜愛威士忌及想要接觸原酒的朋友們能夠推開酒廠的紅色大門，輕鬆進入原酒的世界。

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