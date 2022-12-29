　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　新北三重立德里長被起訴

▲▼新北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

剛就職的新北市三重區立德里里長陳金城，被查出今年九合一公職選舉期間，涉送選民價值逾500元的月餅、蛋黃酥禮盒爭取支持，新北地檢署在選前指揮調查局新北市調查處約談陳男後當庭逮捕，諭令陳男交保10萬元，並於陳男經選委會公告當選後，日前先向新北地院提起陳男當選無效之訴，今再依《公職人員選舉罷免法》投票交付賄賂罪嫌起訴陳男。

起訴指出，陳男(63歲)在今年(2022年)9月登記參選里長前，以自己經營的企業社名義，購買市價510元的犁記月餅禮盒與市價500元的郭元益蛋黃酥禮盒，並於完成參選登記前後幾天，以中秋送禮之名送給4名里民，涉暗示或表明爭取支持之意。

檢調接獲線報由檢察官李秉錡指揮，在選前於11月15日約談陳男，釐清案情後當庭逮捕，訊後諭令交保10萬元。陳男是三重區立德里在台北縣改制為新北市後的首屆里長，之後2屆選舉都輸給周姓對手，後因周男任內涉貪被起訴，陳男本案交保後，仍於11月26日的大選擊敗代父出征的周男女兒當選。

檢方認定陳男涉嫌賄選事證明確，本月(12月)20日在九合一大選當選人就職前，依規定在選委會公告當選名單後30天內，先向新北地院提起陳男當選無效之訴，今再依《公職人員選舉罷免法》投票交付賄賂罪嫌起訴陳男。檢方強調，公平選舉為民主政治基石，檢察官身為公益代表人，無論選前選後均積極查察賄選，以淨化選風，維護選舉公平與民主政治。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／國泰世華銀大當機遭重罰1200萬元　總座降薪
北市最新「酒駕累犯」無碼正面照！　20人上榜
情侶摩鐵歡愉！男突痛苦衝出喊救命　慘死救護車上
快訊／台中公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理
台中司機「少1動作」輾斃母子　網怒吼：台北公車有做到
母子遺體送清真寺　老父淚訴女兒遺言
快訊／又仁結婚了！　與12年男友修成正果
白家綺被問「小甜甜」哭了：答案不是1人說了算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

睡路邊被偷3百元　警找他做筆錄「突臉色慘白」...送醫不治

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！20人上榜　累犯3次有3人

情侶摩鐵約會…男突痛苦衝出車庫喊救命！最後死在救護車上

美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

恍神駕駛一路衝　撞分隔島再撞路邊車！烏龜翻躺車道

5年3度酒駕拒繳12萬罰款　「常酒駕家人管不動」查封土地立馬繳清

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　新北三重立德里長被起訴

傳產二代買500萬賓士當「行動砲房」！小三懷孕爆料　正宮反擊了

「爸爸幫我申請公司登記」...母子遺體送清真寺　父淚訴女兒遺言

竹北警追到沙鹿連開11槍！惡煞擄人撞警車　BMW丟龍井落跑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

睡路邊被偷3百元　警找他做筆錄「突臉色慘白」...送醫不治

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！20人上榜　累犯3次有3人

情侶摩鐵約會…男突痛苦衝出車庫喊救命！最後死在救護車上

美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

恍神駕駛一路衝　撞分隔島再撞路邊車！烏龜翻躺車道

5年3度酒駕拒繳12萬罰款　「常酒駕家人管不動」查封土地立馬繳清

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　新北三重立德里長被起訴

傳產二代買500萬賓士當「行動砲房」！小三懷孕爆料　正宮反擊了

「爸爸幫我申請公司登記」...母子遺體送清真寺　父淚訴女兒遺言

竹北警追到沙鹿連開11槍！惡煞擄人撞警車　BMW丟龍井落跑

快訊／國泰世華銀大當機遭重罰1200萬元　總座降薪

「台灣交通有多爛？」他揭1數據：中共打過來，死傷都沒這誇張

哈士奇翻垃圾桶亂吃　去催吐「傻笑→失去靈魂」表情包可憐又好笑

曾算自己活不過66歲！　詹惟中剩6年「鬆口心境變化」：做自己就好

睡路邊被偷3百元　警找他做筆錄「突臉色慘白」...送醫不治

戰後重建風透天開價368萬！驚悚屋況曝光　他酸：連廢墟也買不起了

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！20人上榜　累犯3次有3人

情侶摩鐵約會…男突痛苦衝出車庫喊救命！最後死在救護車上

男友3天前被射殺！　16歲少女聖誕節隔天突然「陳屍垃圾桶中」

美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

社會熱門新聞

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

即／女倒加油站吐血慘死！家屬錯愕北上認屍

即／台東21歲男「雙手遭綁」慘死家中

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！士檢發布通緝

獨／台中女大生自摔遭輾腳　外送員公主抱救援

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

即／新化白骨案破案！毆斃前女友棄屍　2男落網

台中男18樓墜落　摔中庭多處肢體變形

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

台中母子遭公車輾斃！來台30年醫嘆氣

即／警追擄人案連開11槍！嫌犯駕車逃逸

更多熱門

相關新聞

1票10萬！台西鄉代會主席涉賄選遭聲押

1票10萬！台西鄉代會主席涉賄選遭聲押

雲林地檢署察官蔡少勳指揮雲林縣調查站、中機站，於12月27日持搜索票對台西鄉民代表會林姓主席(65歲)及具投票資格之鄉民代表之處所執行搜索，並通知林姓主席、鄉民代表及證人13名到案說明。經檢察官訊問後，認林涉嫌賄選情節重大，向法院聲請羈押。

基隆里長夫妻假遷戶籍　被提當選無效之訴

基隆里長夫妻假遷戶籍　被提當選無效之訴

再抓「幽靈人口」！金門2里長遭提當選無效之訴

再抓「幽靈人口」！金門2里長遭提當選無效之訴

吳景欽／賄聲賄影不因選後而終結

吳景欽／賄聲賄影不因選後而終結

砂鍋魚頭行賄　新北2議員遭提當選無效之訴

砂鍋魚頭行賄　新北2議員遭提當選無效之訴

關鍵字：

賄選月餅禮盒中秋送禮公職人員選舉罷免法當選無效

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面