送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　新北三重立德里長被起訴

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

剛就職的新北市三重區立德里里長陳金城，被查出今年九合一公職選舉期間，涉送選民價值逾500元的月餅、蛋黃酥禮盒爭取支持，新北地檢署在選前指揮調查局新北市調查處約談陳男後當庭逮捕，諭令陳男交保10萬元，並於陳男經選委會公告當選後，日前先向新北地院提起陳男當選無效之訴，今再依《公職人員選舉罷免法》投票交付賄賂罪嫌起訴陳男。

起訴指出，陳男(63歲)在今年(2022年)9月登記參選里長前，以自己經營的企業社名義，購買市價510元的犁記月餅禮盒與市價500元的郭元益蛋黃酥禮盒，並於完成參選登記前後幾天，以中秋送禮之名送給4名里民，涉暗示或表明爭取支持之意。

檢調接獲線報由檢察官李秉錡指揮，在選前於11月15日約談陳男，釐清案情後當庭逮捕，訊後諭令交保10萬元。陳男是三重區立德里在台北縣改制為新北市後的首屆里長，之後2屆選舉都輸給周姓對手，後因周男任內涉貪被起訴，陳男本案交保後，仍於11月26日的大選擊敗代父出征的周男女兒當選。

檢方認定陳男涉嫌賄選事證明確，本月(12月)20日在九合一大選當選人就職前，依規定在選委會公告當選名單後30天內，先向新北地院提起陳男當選無效之訴，今再依《公職人員選舉罷免法》投票交付賄賂罪嫌起訴陳男。檢方強調，公平選舉為民主政治基石，檢察官身為公益代表人，無論選前選後均積極查察賄選，以淨化選風，維護選舉公平與民主政治。