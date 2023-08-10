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【廣編】獨獻亞洲！玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」　台灣首批限量60瓶

蘇格蘭低地之王玫瑰河畔Rosebank推出盛世系列（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／麥立得提供

隨著近年酒廠重獲新生，玫瑰河畔在2023年首度完成了30多年以來的首批蒸餾新酒，並逐一放入橡木桶中熟成。為了紀念重要時刻，酒廠在同年推出極具傳奇色彩的盛世系列，根據酒廠公佈，將有六個酒款逐年釋出，而優雅怒放的第一章節：玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌，為亞洲市場獨家打造，限量800瓶、台灣首批限量60瓶，以原桶強度裝瓶，極其珍貴稀有的數量將於今年八月，傳奇面世。

玫瑰河畔盛世系列第一朵「盛綻」30 年單一麥芽威士忌，將於今年8月21日正式於官網上市，亞洲市場獨家限定，首發台灣市場限量鑑賞 60 瓶，建議售價為新台幣86,000元，當日上午10:00開放預約諮詢，每人限量一瓶。凡成功預約諮詢，可獲得將於今年九月舉辦的玫瑰河畔盛綻品酒會之入場資格，品酒會將於9/3下午於台北舉辦限定場次，邀請羅芙奧藝術集團藏酒部副總經理唐維怡 Eva Tang 一同跟藏家分享最新的珍稀威士忌收藏趨勢。

當日品飲款式除了新品「盛綻」，還有玫瑰河畔全球年度發表第一版30年與第二版31年，三瓶總價值新台幣超過22萬元的極限量珍藏。成功預約諮詢玫瑰河畔新品的60名藏家，並將於品酒會現場抽出兩個名額，體驗玫瑰河畔與金普頓大安酒店頂級玫瑰套房行程。

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關鍵字：

玫瑰河畔Rosebank單一麥芽威士忌

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