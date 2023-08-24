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有人沒吃溫泉蛋…隔壁阿姨急速拿走秒閃人！還不忘A紙他看傻

▲▼陌生人吃一半就走了。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲陌生人吃一半就走了。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前去吃連鎖丼飯，吃到一半，看到對面的陌生人離開了，卻留下一顆帶殼的溫泉蛋沒吃，沒想到，坐隔壁的阿姨1動作令他驚呆，「阿姨早就虎視眈眈，以迅雷不及掩耳的速度拿走了那顆蛋！然後就快速的離開現場。」就有網友也傻眼，「還真的有人這樣喔？」

這位網友在「●【爆廢公社二館】●」貼出照片，只見他去連鎖牛丼吃飯，「坐我對面的陌生人吃一半就走了，留下一顆帶殼的溫泉蛋沒吃。」當時他看著還在忙碌的店員，下秒瞬間傻眼，「坐隔壁的阿姨早就虎視眈眈，以迅雷不及掩耳的速度拿走了那顆蛋！」

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拿了蛋之後，阿姨快速離開現場，「還不忘抽一大把衛生紙再走。」原PO表示，雖然自己也曾一度有「把那顆蛋拿來吃掉？」的念頭，但隨即就放棄這想法，「我還是不要做這種事啦！」可卻沒想到直擊搶蛋一幕。

貼文曝光後，許多網友都傻了，「還真的有人這樣喔」、「……我做不出來」、「每次都這樣想，但從來沒做過」、「怎麼會有這麼多人會想吃別人留下的食物？不管有沒有剝殼，終究是別人剩下的」、「……現在已經這樣了嗎？我都只會覺得那個人沒吃完，然後不干我的事。」

也有人表示，「不是自己的東西不要拿，萬一你衰小，碰到那個客人忽然想起蛋還沒吃完，跑回來找不到，你就犯罪了」、「陌生人：我只是去上個廁所……」、「不管對方有沒有吃，都不要拿比較好吧！吃出問題，是不是又要要求店家賠償？」「結果留蛋的只是去上廁所，你變成了證人，你口中的阿姨成了賊。」

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