被騙400萬「全是借來的」　見詐團開300萬豪車...婦哭：日子怎麼過

▲彰化警方逮捕詐騙集團車手。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名50歲家庭主婦想賺多點錢貼補家用，加入股票投資群，在高報酬率吸引下，連續匯款15次，借錢貸款400多萬元全沒了，還打算再投資93萬時才驚覺被騙了，哭著到警局報案。警方與婦人聯手，與詐團成員約在住家取款，警方當場逮捕22歲徐男、23歲塗男車手，並在車內搜到毒品、現金及偽造工作證印章等證物。

▲彰化警方逮捕詐騙集團車手。

花壇分駐所員警昨(10)日受理一名家庭主婦報案，報案說她遭遇了假投資詐騙，而且已經被騙超過400萬！婦人痛哭失聲著說，「我的錢全被騙走了」、「這些錢大部分都是借來的」、「以為可以幫忙家裡賺錢」、「以後的日子怎麼過」。

據了解，女子已經匯款15次，全是誤信股票投資可以賺大錢，落入詐騙集團之手，為了能持續拿到該名女子的錢，詐團起初讓她吃到甜頭，以為有利可圖，以此方式讓她安心不斷的匯款，結果血本無歸。在警方與該名女子合作，與詐團約定昨(10)日下午在她的住家面交93萬元。警察在周圍埋伏，當場逮捕出面取款的徐男及塗男，看著年輕的車手開著至少要價325萬的BMW530i豪車代步，女子氣得說不出話來。

▲警方從車內搜出毒品咖啡包等證物。

警方在這場精心設計的「鼈捉計畫」中，查扣了徐嫌犯案手機、2萬1千元現金、偽造工作證、偽造印章收據，甚至還有個彈簧刀，還意外在犯案車輛內查獲毒品咖啡包、K他命等證物，也有一台磅秤，連同犯案車輛豪華轎車全部依法查扣。目前，這兩名嫌犯已經被警方帶回所內進行進一步的偵辦，將依詐欺罪、毒品等罪，將相關人移送偵辦。

彰化警分局強調，面對假投資詐騙，警方呼籲民眾保持高度警惕，不輕信陌生人的投資建議或加入群組，務必要多加辨識真偽。如收到涉及大筆金額的投資提案，建議先向相關合法機構查證，避免落入詐騙陷阱。