　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

記者洪巧藍／台北報導

在野黨質疑民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能財，賴品妤今（24）日出席醫學會乾眼衛教活動又被媒體問及此事，她重申這是不實抹黑且至今沒人拿出不法證據，後續離場時發生推擠險跌倒，她一度對記者大喊「你為什麼推我！」現場一度衝突。

賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，賴勁麟表示，為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，在野黨質疑是為女兒選情止血。

賴品妤今日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。會後被媒體堵訪再問到相關爭議，賴品妤表示，「為選情止血」這樣的說法實在太小看她爸爸，他從黨外時期就不斷對抗威權，後來當立委也堅持反核環保立場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴品妤說「對於我爸的決定，我完全的支持，那包含提告的部分我也支持他。」針對這段時間抹黑、不實言論，全部都蒐證提告。

後續媒體擬進一步追問，但賴品妤則準備離開，現場多家攝影與文字記者一同離場時發生推擠，賴品妤一度大喊「你為什麼推我！」

賴品妤情緒激動指記者上次也追著她，同樣的問題已經回答，現在又撞她！直呼要叫警察。文字記者則強調自己剛剛完全沒有撞到賴品妤，反而是看到她絆到腳架，擔心跌倒才要扶她起來；記者也持續強調提問沒有被回答。

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

ET快訊
好市多超夯「巴西拖」穿了好痛！　內行曝解法
女青年返鄉遭「3部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代
快訊／T1新球隊！　「台新戰神」成軍
21歲奧迪妹酒駕「比厲鬼可怕」！她揭可悲1現象
快訊／日本開始排放福島核廢水！　現場畫面曝
LIVE／21歲奥迪妹酒駕撞死人先發IG　賴品妤被推倒衝突畫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普渡買整箱泡麵！他打開見這幕傻眼　內行警告「別吃」：這很嚴重

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名「樂天新王牌」是她：超婆

「日本福知山線事故」成功改革關鍵人物　訪台6天助台鐵安全改革

好市多夾腳拖穿了好痛！一票見「巴西拖」反讚爆　內行曝解法

連3起行人悲歌　交長點名新北：8／29邀專家前往研商改善

快訊／台南2行政區「31日壓降供水23小時」　3263戶受影響

日排放核廢水恐釀「中秋魚價崩盤」　漁業署長：加強秋刀魚檢測

找到原因了！「山上猴子」被電死全身焦黑　還釀環山部落大停電

國高中缺交通車駕駛　教育部擬「有條件放寬年齡上限至68歲」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

普渡買整箱泡麵！他打開見這幕傻眼　內行警告「別吃」：這很嚴重

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名「樂天新王牌」是她：超婆

「日本福知山線事故」成功改革關鍵人物　訪台6天助台鐵安全改革

好市多夾腳拖穿了好痛！一票見「巴西拖」反讚爆　內行曝解法

連3起行人悲歌　交長點名新北：8／29邀專家前往研商改善

快訊／台南2行政區「31日壓降供水23小時」　3263戶受影響

日排放核廢水恐釀「中秋魚價崩盤」　漁業署長：加強秋刀魚檢測

找到原因了！「山上猴子」被電死全身焦黑　還釀環山部落大停電

國高中缺交通車駕駛　教育部擬「有條件放寬年齡上限至68歲」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

帳戶簡體字引懷疑！機警行員CALL警擋匯款　花蓮男保住血汗錢

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

大谷翔平手臂疲勞續戰掃二壘安打　天使牛棚放火吞連敗

真人版《航海王》6新角色登場！　通訊神物「電話蟲」吃生菜…網嚇傻

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

Roger Vivier法國裝置藝術來台！「秋冬必收」逗號高跟鞋新進化、台灣限定粉登場

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

讚郭台銘國際視野強　柯文哲盼兩人改喝果汁：我喝咖啡會心悸

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

國會難過半？　民進黨高層示警：區域立委選情「不容樂觀」

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

準蘇拉可能成中颱　發警報時間曝

逛家樂福「驚見1幕超空」！網爆共鳴：以為免費

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

鳳梨求被詐騙嬤家屬原諒　馮語婷揪1重點

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

準颱風侵台機率35％　3可能路徑曝

更多熱門

相關新聞

還原推擠現場　賴品妤怒：下次還要遇到什麼跟騷、暴力行為？

還原推擠現場　賴品妤怒：下次還要遇到什麼跟騷、暴力行為？

賴品妤今（24日）以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。現場中天記者不斷追問，更嗆「不是說不畏戰、奉陪到底嗎？」，最後在電梯口發生碰撞，賴品妤也摔倒在地，賴氣炸反問「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」現場火爆。

艾夫伯：若留台灣只加盟PLG

艾夫伯：若留台灣只加盟PLG

台南藍軍轟雲豹掏空國庫

台南藍軍轟雲豹掏空國庫

賴勁麟請辭替綠營止血？　徐巧芯嗆：他只是幫新潮流看店「掌櫃」

賴勁麟請辭替綠營止血？　徐巧芯嗆：他只是幫新潮流看店「掌櫃」

藍營控與雲豹金援「有對價關係」　賴瑞隆斥抹黑：依法提告以正視聽

藍營控與雲豹金援「有對價關係」　賴瑞隆斥抹黑：依法提告以正視聽

關鍵字：

賴品妤雲豹賴勁麟

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面