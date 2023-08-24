賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

記者洪巧藍／台北報導

在野黨質疑民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能財，賴品妤今（24）日出席醫學會乾眼衛教活動又被媒體問及此事，她重申這是不實抹黑且至今沒人拿出不法證據，後續離場時發生推擠險跌倒，她一度對記者大喊「你為什麼推我！」現場一度衝突。

賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，賴勁麟表示，為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，在野黨質疑是為女兒選情止血。

賴品妤今日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。會後被媒體堵訪再問到相關爭議，賴品妤表示，「為選情止血」這樣的說法實在太小看她爸爸，他從黨外時期就不斷對抗威權，後來當立委也堅持反核環保立場。

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賴品妤說「對於我爸的決定，我完全的支持，那包含提告的部分我也支持他。」針對這段時間抹黑、不實言論，全部都蒐證提告。

後續媒體擬進一步追問，但賴品妤則準備離開，現場多家攝影與文字記者一同離場時發生推擠，賴品妤一度大喊「你為什麼推我！」

賴品妤情緒激動指記者上次也追著她，同樣的問題已經回答，現在又撞她！直呼要叫警察。文字記者則強調自己剛剛完全沒有撞到賴品妤，反而是看到她絆到腳架，擔心跌倒才要扶她起來；記者也持續強調提問沒有被回答。

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）