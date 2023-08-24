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社會 社會焦點 保障人權

他撿到iPhone「等失主打電話來再交給警」　1行為挨罰1萬

記者黃翊婷／綜合報導

王姓男子今年2月間在高雄市鼓山一處花圃撿到一支iPhone，他聲稱想要等失主打電話來再交給警察，卻將手機帶回家充電，結果就是這個動作害慘自己，日前被高雄地院法官依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日。

▲▼蘋果iPhone 14。（圖／路透）

▲王男撿到iPhone帶回家充電，結果因此挨罰1萬元。（示意圖／路透，非當事人的手機。）

判決書中記載，王男今年2月12日下午5時許在高雄市鼓山區一處遊樂設施旁邊的花圃上，發現吳姓女子遺落的iPhone，於是撿起來帶回家中。吳女發現手機不見趕忙報警，經警方調閱監視器錄影畫面追查，很快就在4天之後找回手機。

王男挨告之後辯稱，當時撿到手機想說過幾天再交給警察，或者等失主打電話來再拿到警局，並非故意侵占。然而，高雄地院法官認為，王男是心智成熟之成年人，理應知道拾獲財物應該在現場找尋或等候失主，就算找不到人，也應該把東西交給服務台或警察，他卻把手機帶回家並加以充電，直到警方找上門才交出，可見主觀上確有侵占之犯意。

法官接著表示，王男撿到手機未送交警局，反而帶回家，增加失主找回遺失物的困難度，行為應予非難，考量到他已經將手機歸還並坦承犯行，過去也沒有前科，最終依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。

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