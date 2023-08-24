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社會 社會焦點 保障人權

裸聊16歲少女偷拍恐嚇3萬　缺錢男翻車倒賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄黃姓男子透過交友軟體結識16歲少女小美（化名），他趁著視訊裸聊時偷偷錄影留存，後來因為缺錢花用，於是在2021年9月傳訊息要求小美支付3萬元，否則就要將偷拍的不雅影片公布，結果他不僅沒有如願拿到錢，最後還反賠20萬元給小美。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲小美與黃男視訊裸聊，卻在不知情的狀況下遭偷拍。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，黃男2019年11月間透過交友軟體結識小美，雙方使用通訊軟體「wechat」進行視訊裸聊，他卻在未經女方同意之下，先是要求脫衣服裸露身體，接著用自己的手機偷偷錄下女方裸露身體私密部位的畫面。

後來黃男因為缺錢花用，想起自己曾偷拍小美的不雅影片，於是在2021年9月間傳訊息告知對方，如果不拿出3萬元，就要將影片公布。小美得知遭到偷拍，心生恐懼，雖然向黃男要求減少款項，但還是無力支付，最終決定報警求助。

黃男被逮之後，對於上述犯行皆坦承不諱。高雄地院法官認為，黃男偷拍影片的行為，顯然是無視法律對他人隱私權的保護，況且他年紀輕且身體健全，卻不靠自己的能力賺錢，反而持影片恐嚇小美，行為實在不可取，考量到他犯後坦承犯行，也同意賠償20萬元並與小美達成調解，最終依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪、恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，還要提供40小時義務勞務、接受1場法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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