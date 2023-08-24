山道猴子爆紅！辣腿妹摔車「屁股紅一片」　哀號狂遮：我的內褲

記者朱祖儀／綜合報導

YouTube動畫《山道猴子的一生》爆紅，許多人開始關注跑山議題，2年前一名辣腿妹的摔車影片也再度被挖出。只見當時正妹從後座摔倒在地，臀部被擦出大片血跡，不斷痛苦哀號「我的內褲」，且因為過於疼痛無法站起身，男騎士見狀上前攙扶，她也不停尖叫「不要碰我！」

前年有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」上傳一段影片，看到一名女子從機車後座跌落下來，美臀有大片擦傷痕跡，整片變成鮮紅色，她當下痛到無法爬起來，且因為下半身的衣物比較短，導致春光外洩，不斷用手擋住後方，並哀號「我的內褲…」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妹子從車上跌落。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）



後方騎士見狀隨即停車上前攙扶，正妹友人也急忙衝上來將女方扶起來，不過疑似拉扯到傷口，正妹當下不斷大喊「不要碰我」，旁人見狀也立即勸「不要動她」，以免導致傷勢變得更嚴重，當下只好將衣服覆蓋在女方下半身，避免繼續走光。

如今隨即「山道猴子的一生」爆紅，這段2年前的影片再度翻紅，許多網友紛紛表示「看完山道猴子就想到辣妹摔車的新聞」、「猴子就是喜歡壓彎，跟他講有啥用」、「感覺前座男生根本就載妹子想耍帥，等人摔了那麼遠才跑回來，這男朋友可以換掉下一位了」、「看了山道猴子，回來看一下」、「既然要玩重機，自己女友身材好不怕被人看那個是沒錯，可是基本護具都沒有，這樣子只是耍帥，根本就沒想到如果有意外發生時，留下疤痕或受傷後遺症可是一輩子的」。