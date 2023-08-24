　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山道猴子爆紅！辣腿妹摔車「屁股紅一片」　哀號狂遮：我的內褲

記者朱祖儀／綜合報導

YouTube動畫《山道猴子的一生》爆紅，許多人開始關注跑山議題，2年前一名辣腿妹的摔車影片也再度被挖出。只見當時正妹從後座摔倒在地，臀部被擦出大片血跡，不斷痛苦哀號「我的內褲」，且因為過於疼痛無法站起身，男騎士見狀上前攙扶，她也不停尖叫「不要碰我！」

前年有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」上傳一段影片，看到一名女子從機車後座跌落下來，美臀有大片擦傷痕跡，整片變成鮮紅色，她當下痛到無法爬起來，且因為下半身的衣物比較短，導致春光外洩，不斷用手擋住後方，並哀號「我的內褲…」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妹子從車上跌落。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

後方騎士見狀隨即停車上前攙扶，正妹友人也急忙衝上來將女方扶起來，不過疑似拉扯到傷口，正妹當下不斷大喊「不要碰我」，旁人見狀也立即勸「不要動她」，以免導致傷勢變得更嚴重，當下只好將衣服覆蓋在女方下半身，避免繼續走光。

如今隨即「山道猴子的一生」爆紅，這段2年前的影片再度翻紅，許多網友紛紛表示「看完山道猴子就想到辣妹摔車的新聞」、「猴子就是喜歡壓彎，跟他講有啥用」、「感覺前座男生根本就載妹子想耍帥，等人摔了那麼遠才跑回來，這男朋友可以換掉下一位了」、「看了山道猴子，回來看一下」、「既然要玩重機，自己女友身材好不怕被人看那個是沒錯，可是基本護具都沒有，這樣子只是耍帥，根本就沒想到如果有意外發生時，留下疤痕或受傷後遺症可是一輩子的」。

ET快訊
女青年返鄉遭「3部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代
快訊／T1新球隊！　「台新戰神」成軍
21歲奧迪妹酒駕「比厲鬼可怕」！她揭可悲1現象
快訊／日本開始排放福島核廢水！　現場畫面曝
LIVE／21歲奥迪妹酒駕撞死人先發IG　賴品妤被推倒衝突畫
快訊／西濱5車撞一團！傷況不明　駕駛座「外殼消失」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普渡買整箱泡麵！他打開見這幕傻眼　內行警告「別吃」：這很嚴重

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名「樂天新王牌」是她：超婆

「日本福知山線事故」成功改革關鍵人物　訪台6天助台鐵安全改革

好市多夾腳拖穿了好痛！一票見「巴西拖」反讚爆　內行曝解法

連3起行人悲歌　交長點名新北：8／29邀專家前往研商改善

快訊／台南2行政區「31日壓降供水23小時」　3263戶受影響

日排放核廢水恐釀「中秋魚價崩盤」　漁業署長：加強秋刀魚檢測

找到原因了！「山上猴子」被電死全身焦黑　還釀環山部落大停電

國高中缺交通車駕駛　教育部擬「有條件放寬年齡上限至68歲」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

普渡買整箱泡麵！他打開見這幕傻眼　內行警告「別吃」：這很嚴重

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名「樂天新王牌」是她：超婆

「日本福知山線事故」成功改革關鍵人物　訪台6天助台鐵安全改革

好市多夾腳拖穿了好痛！一票見「巴西拖」反讚爆　內行曝解法

連3起行人悲歌　交長點名新北：8／29邀專家前往研商改善

快訊／台南2行政區「31日壓降供水23小時」　3263戶受影響

日排放核廢水恐釀「中秋魚價崩盤」　漁業署長：加強秋刀魚檢測

找到原因了！「山上猴子」被電死全身焦黑　還釀環山部落大停電

國高中缺交通車駕駛　教育部擬「有條件放寬年齡上限至68歲」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

大谷翔平手臂疲勞續戰掃二壘安打　天使牛棚放火吞連敗

真人版《航海王》6新角色登場！　通訊神物「電話蟲」吃生菜…網嚇傻

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

Roger Vivier法國裝置藝術來台！「秋冬必收」逗號高跟鞋新進化、台灣限定粉登場

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

讚郭台銘國際視野強　柯文哲盼兩人改喝果汁：我喝咖啡會心悸

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

國會難過半？　民進黨高層示警：區域立委選情「不容樂觀」

他撿到iPhone「等失主打電話來再交給警」　1行為挨罰1萬

回家累癱連動都不想動？超強神器「秒速洗卸」同時搞定

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

準蘇拉可能成中颱　發警報時間曝

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

逛家樂福「驚見1幕超空」！網爆共鳴：以為免費

鳳梨求被詐騙嬤家屬原諒　馮語婷揪1重點

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

更多熱門

相關新聞

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

YouTube動畫《山道猴子的一生》爆紅，唯有音樂唱片公司邀請歌手「2000twothousandxx」拍攝真人版MV，兩位女主角邀請陳七瀨、思琪47擔任飾演，上線至今已經超過7萬次點閱。

山道猴勇敢追夢　防衛讓他成死猴

山道猴勇敢追夢　防衛讓他成死猴

防「山道猴子」台七乙朝聖　警加強取締

防「山道猴子」台七乙朝聖　警加強取締

舉債享樂不智　「還在濕」成一場空

舉債享樂不智　「還在濕」成一場空

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

關鍵字：

山道猴子的一生妹子摔車屁股內褲

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面