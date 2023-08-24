撞飛直行男騎士！機車卡車頭　女「殺人式開法」竟踩油門再開15秒

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳥松區日前發生一起恐怖車禍，一名直行的男騎士遭對向左轉的休旅車迎頭撞上，男子當場噴飛倒地不起，機車則卡在休旅車的車頭前，不過女駕駛卻狂踩油門拖著機車繼續前行，讓一旁的用路人看不下去，狂按喇叭示意女駕駛趕快停車。女駕駛表示，因為太緊張而誤踩油門，當下男子也沒有在車下，由救護人員送醫處置。

有網友上傳一段車禍事故影片，畫面清楚錄下，一部直行機車遭對向的左轉休旅車攔腰撞上，騎士當場被撞飛，機車車殼四散，機車車體則卡在休旅車車頭下，車禍發生後，肇事的休旅車仍繼續踩油門，推著機車往前開了15秒、約20公尺，讓一旁的騎士1嚇壞，因為不清楚男騎士是否有卡在車底，急忙追上並按喇叭示意女駕駛停車。

網友看完影片後紛紛表示，「無敵三寶 有夠恐怖」、「不會開車就不要出來害人！」、「這已經算是預謀殺人」。

▲休旅車撞飛男騎士，竟還推著機車繼續往前開。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方表示，這起事故發生在22日上午7點多，警方獲報，鳥松區球場路、大昌路口發生一起車禍，員警趕抵現場，發現一名男騎士倒在一旁的店家門口，身上有多處擦傷，所幸意識清楚，由救護人員送醫救治。

警方調查，57歲王姓女子當時駕駛休旅車，沿鳥松區球場路東向南左轉行駛，18歲陳姓男騎士則沿球場路西向東直行，至肇事路口時兩車發生碰撞。車禍當下陳男已與機車分離，陳男並沒有在車下，王女表示，因突然發生車禍一時受到驚嚇，怕又遭二次撞擊，緊張而再誤踩油門，導致未立即煞車，導致車輛推移陳男機車。

▲機車卡在休旅車車頭底下。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，駕駛人經實施酒測值均為0，詳細事故肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲女駕駛表示受到驚嚇，怕又遭撞才會往前開。（圖／記者許宥孺翻攝）