調查：大陸假帳號網路釣魚英官員 大量謀取機敏資訊

▲泰晤士報調查，一名中國「間諜」憑著一台電腦，以幾乎是「單兵作業」的模式，接觸、經營數以千計情報標的。（圖／取自免費圖庫Pexels）



文／中央社

英國「泰晤士報」報導，中國特工透過多個假帳號及假公司在網路接觸英國等西方國家官員，企圖謀取機敏資訊。這類可利誘與威逼兼容的「釣魚」行動已達「工業規模」等級。英國國內情報安全機構「軍情五處」（MI5）示警，這些特工採用與愛情詐騙相似的套路，包括讓獵物在心理層面感到滿足。

泰晤士報（The Times）的長篇調查報導以一名中國「間諜」及其數個網路分身為例，呈現「國家安全部」等中方安全情報單位人員如何自遠在中國的辦公室，憑著一台電腦，以幾乎是「單兵作業」的模式，接觸、經營數以千計情報標的。這些標的包括英國安全情報和軍事單位人員、一般公務員、學者、研發人員、智庫研究員、人力資源顧問、政治人物、企業界人士。

報導援引西方安全單位情資和消息來源，指出一名中國特工在擁有約9億3000萬用戶的職場社群平台LinkedIn建立Robin Zhang、Eric Chen Yixi、Robin Cao、Lincoln Lam、John Lee、Eric Kim等帳號，並另外開設數個假的公司網頁，在過去至少5年期間大量「釣魚」，堪稱是近20至30年來英國遭遇最「多產」間諜之一。

這名特工還宣稱曾在倫敦一所頂尖大學受教育，並擔任上市公司「上海滬傑保安服務」顧問。「滬傑」未回應「泰晤士報」詢問，但目前尚未有跡象顯示該特工曾在「滬傑」任職，或者「滬傑」曾涉入該特工的行動。

Robin Zhang是這名特工最常使用的帳號。他以現金、高報酬的商業合作或巡迴演講等公關機會、費用全包的赴中旅遊行程等，吸引標的提供機敏資料。

報導指出，Robin Zhang認定，許多他接觸的人士不會著手展開基本查證，雖然這些人不乏安全事務相關背景。其中有些人渴望進入企業界，因此大方提供履歷，並在Robin Zhang讚揚他們的專業經歷後，落入圈套。

根據報導，Robin Zhang利用取自現成圖庫或不知情民眾的照片以及假的「共同好友」，在社群媒體建立個人檔案。在運用特定台詞和腳本引誘標的上鉤後，Robin Zhang通常會邀請他們移轉至中國社群媒體WeChat進一步對話，甚至宣稱有意將他們引薦給「公司內位階更高的顧問」。

所謂「顧問」其實可以是Robin Zhang同僚或他創造的另一個分身。 一般來說，Robin Zhang的套路大致是先請情報標的撰寫符合他們專業領域的報告，接著可能很快就要求對方提供秘密文件和資料。Robin Zhang還會向對方強調取得政府內部消息及原始文件副本的重要性。

一名Robin Zhang曾接觸的非英國籍人士說，Robin Zhang的作風事實上「既不專業又咄咄逼人」。Robin Zhang請這名人士提供顧問服務、撰寫對中關係報告，但該人士發現，Robin Zhang關於任職公司的說法模糊不清、不合理，且可疑地堅持以現金支付報酬。

一名專業包括網路情報活動、生化和核子武器的前英國軍事情報官員5年前在LinkedIn接受Robin Zhang的交友邀請，Robin Zhang很快就向他提議撰寫報告，以英國反恐行動為題。當Robin Zhang告知「我們要的是一般人不易取得的內部資訊」，這名前軍官內心警鈴大作。

後來，當他獲邀前往中國，這名前軍官隨即與Robin Zhang切斷往來：在中國等著他的，可能是「美人計」或其他脅迫手段。Robin Zhang有一名化名為Ken的同僚同樣自稱任職於「滬傑」。Ken遭認定涉入澳洲商人切爾戈（Alexander Csergo）對中出售情報案。

切爾戈4月在澳洲遭拘留至今。他被控提供中方關於鋰礦開採、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等議題的報告，報酬為裝在信封內的大筆現金。

儘管時有斬獲，專家指出，在這類案例，中方的作法稱不上專業，也不太有效率。跨國公民組織「反跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative against Transnational Organized Crime）亞太區域高階研究員馬丁（Martin Thorley）認為，這或許與「業績文化」有關。

他指出，中方建立的系統有「僵化」、過度中央集權、難以對「長官」究責的問題；效率低落、缺乏符合邏輯的工作方式，在規模龐大的組織不罕見，例如中國國安部。組織人員追求業績達標；為了量化指標「好看」，他們可以忽略細節。

具數十年中國經驗的前英國資深外交官彭朝思（Charles Parton）形容，中方在社群媒體的活動模式是「拖網捕魚」：撒下大網，等著看能捕撈到什麼。

為防範、反制中國等敵意國家在網路的情報捕撈活動，MI5兩年前展開「連結前，先想想」（Think Before You Link）宣導，還順應推出應用程式（app），協助公務體系人員、軍工業者、科技業人士等潛在標的辨識惡意行為者。

根據報導，這個由行為科學家參與開發的app具事實與圖像查核功能，可就社群媒體上可疑的個人資訊、行為模式等，向使用者示警。它並提供線上課程，教育使用者如何保護個人資料、通報可能的假帳號、辨識可疑言行。 MI5提醒，不僅是機密資料，對「有心人士」而言，看似平凡無奇的資訊也可能具有價值、有助建立特定人事物圖像，這類資訊包括特定場所的警衛班表、設備配置圖、行程規劃等。