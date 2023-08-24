雙熱低壓共舞！最快明成颱「蘇拉」　滯留打轉5天撲向台灣

▲台灣東部海面有兩個熱低壓共舞。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今日至下週日天氣晴熱，中央氣象局針對泉台4縣市發佈高溫燈號，午後有「大雷雨」機率。另外，台灣東部海面有兩個熱低壓，呂宋島東北方海面的熱帶低壓明晨將發展成颱「蘇拉」，以目前觀測資料將會撲向台灣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週日(24至27日)水氣少，天氣晴熱，注意防曬；但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，應持續注意平地的急雨積水，山區的落石、坍方。

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▲全台4縣市高溫燈號。

今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至37度。中央氣象局針對雲林縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區發佈橙色高溫燈號；高雄黃色高溫燈號。

下週一(28日)熱帶系統從呂宋島東北方海面，逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部雨，下週二、三(29、30日)各地天氣變化的程度，視熱帶系統而定，需再觀察。

▲第10號熱低壓最快明晨成颱。

最新預報資料顯示，呂宋島東北方海面的熱帶低壓明晨將發展成第9號颱風「蘇拉」（Saola，越南命名，意即動物名）。該熱帶系統在呂宋島東北方海面、滯留打轉5天後，撲向台灣；美國模擬速度稍慢、但也在台灣門口，以目前的資料而言，其威脅已「不可小覷」。至於另一熱帶系統在關島附近發展，8天後兩模式的模擬位置有一些差距，且皆與台灣皆有一大段距離，無影響。