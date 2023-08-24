　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙熱低壓共舞！最快明成颱「蘇拉」　滯留打轉5天撲向台灣

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲台灣東部海面有兩個熱低壓共舞。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今日至下週日天氣晴熱，中央氣象局針對泉台4縣市發佈高溫燈號，午後有「大雷雨」機率。另外，台灣東部海面有兩個熱低壓，呂宋島東北方海面的熱帶低壓明晨將發展成颱「蘇拉」，以目前觀測資料將會撲向台灣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週日(24至27日)水氣少，天氣晴熱，注意防曬；但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，應持續注意平地的急雨積水，山區的落石、坍方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲全台4縣市高溫燈號。

今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至37度。中央氣象局針對雲林縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區發佈橙色高溫燈號；高雄黃色高溫燈號。

下週一(28日)熱帶系統從呂宋島東北方海面，逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部雨，下週二、三(29、30日)各地天氣變化的程度，視熱帶系統而定，需再觀察。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲第10號熱低壓最快明晨成颱。

最新預報資料顯示，呂宋島東北方海面的熱帶低壓明晨將發展成第9號颱風「蘇拉」（Saola，越南命名，意即動物名）。該熱帶系統在呂宋島東北方海面、滯留打轉5天後，撲向台灣；美國模擬速度稍慢、但也在台灣門口，以目前的資料而言，其威脅已「不可小覷」。至於另一熱帶系統在關島附近發展，8天後兩模式的模擬位置有一些差距，且皆與台灣皆有一大段距離，無影響。

 
ET快訊
雙熱低壓共舞！最快明成颱「蘇拉」　滯留打轉5天撲向台灣
快訊／路透：美批准售台灣「5億美元」F-16搜索追蹤裝備
輝達公布財報　美股勁揚184點
快訊／曾叛變普丁　瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原「超越原作」

福島核廢水「1、2年後到台灣」　氣象局曝2時間點氚濃度增

山道紅猴子DenKa「超兇」炸開V領　網紅小商人驚喊：TDLB

雙熱低壓共舞！最快明成颱「蘇拉」　滯留打轉5天撲向台灣

鳳梨給被詐騙嬤上香　求家屬原諒！馮語婷揪1重點「根本沒圓滿」

鬼月別鐵齒！專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　南台雨襲4天

八字輕真的容易遇到鬼嗎？命理師顛覆傳說　鬼月做3件事最安全

台北當高管「被逼辭職回老家」　準公婆1句話洗腦！全場喊母湯

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神Yuri　「專車接送她」下台中家裡煲愛

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原「超越原作」

福島核廢水「1、2年後到台灣」　氣象局曝2時間點氚濃度增

山道紅猴子DenKa「超兇」炸開V領　網紅小商人驚喊：TDLB

雙熱低壓共舞！最快明成颱「蘇拉」　滯留打轉5天撲向台灣

鳳梨給被詐騙嬤上香　求家屬原諒！馮語婷揪1重點「根本沒圓滿」

鬼月別鐵齒！專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　南台雨襲4天

八字輕真的容易遇到鬼嗎？命理師顛覆傳說　鬼月做3件事最安全

台北當高管「被逼辭職回老家」　準公婆1句話洗腦！全場喊母湯

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原「超越原作」

福島核廢水「1、2年後到台灣」　氣象局曝2時間點氚濃度增

輝達營收135億、展望衝160億　盤中大漲13%

Jennie同款表演服千元入手　穿過的6個小眾品牌Twice、IU都欽點

調查：大陸假帳號網路釣魚英官員 大量謀取機敏資訊

快訊／曾叛變普丁　瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

YG彩妝師教6個超實用化妝技巧！張元英微笑唇、柔焦腮紅這樣畫

山道紅猴子DenKa「超兇」炸開V領　網紅小商人驚喊：TDLB

雙熱低壓共舞！最快明成颱「蘇拉」　滯留打轉5天撲向台灣

陸80後「台灣零食」回憶殺　進口商：靠「她」年銷2億人民幣

快過關了...女考直線7秒　終點前車頭一歪衝去撞柱

生活熱門新聞

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

逛家樂福「驚見1幕超空」！網爆共鳴：以為免費

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

家人2年內接連過世！她崩潰求助...網驚：快找師父

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

煎牛排3萬2「沒事吹冷氣」　徵不到人！全敞開噴

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

更多熱門

相關新聞

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

中央氣象局表示，10號、11號熱帶性低氣壓今天陸續誕生，預估10號熱帶低壓周末有增強為今年第9號颱風「蘇拉」可能，對台灣天氣沒有影響，且其中心近似滯留，初步預估未來5天路徑恐有打轉現象。災害預報士賈新興則分析，未來主要關注「準蘇拉」的發展動態，若下周成颱，有發布海警的機率。

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！路徑出爐

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！路徑出爐

海上生成2個熱帶低壓！最新路徑圖曝

海上生成2個熱帶低壓！最新路徑圖曝

國家警報響！大雷雨開轟北北基

國家警報響！大雷雨開轟北北基

大雷雨來襲！雙北等7縣市列警戒區

大雷雨來襲！雙北等7縣市列警戒區

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

女警七夕低頭開單爆紅！3.3萬人跪求IG

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面