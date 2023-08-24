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「準蘇拉」周末可能成中颱　發警報時間曝！下周進逼東部先變天

▲▼熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓明日可能成颱「蘇拉」。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，位於台灣東南方的熱帶低壓TD10將於明日清晨到上午增強為第九號颱風「蘇拉」，但立刻發佈警報可能性低，未來將先往南移，並在菲律賓東方海面打轉滯留，周末有發展成中度颱風的可能性，下周一會再被太平洋高壓帶往西或西北邊移動，有可能比較接近台灣，周二、三東半部及恆春半島就會受其影響而有雨。

氣象達人彭啟明今表示，由於熱帶低壓距離台灣較近，可能成颱後很快就會發警報。但氣象局預報員廖經翔表示，TD10未來成颱後，七級暴風圈半徑較小，約80-100公里，未來24小時內將往北移，接著周五到周末會往南掉，並在菲律賓東方海面打轉，且有機會增強成中度颱風，若以此路徑發展，明日成颱後還不會發布警報。

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廖經翔解釋，熱帶低壓或颱風在下周一有機會被太平洋高壓帶往西或西北邊移動，並慢慢靠近台灣，至於確切移動角度，則要看高壓強度與位置而定。周二、三開始受到熱帶系統影響，東半部及恆春半島雨勢增加，若熱帶系統更近一點，連西半部都會有雨。

▲熱帶低壓將發展成颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓將發展成颱風蘇拉。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕表示，今日雲量偏少，午後有熱對流發展，各地山區午後會有局部大雨，尤其是北部及中南部山區雨勢較為明顯。周六以後風向轉變，東半部有零星降雨，不過午後降雨整體會減緩一些。

▲▼熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

▲海面上有兩個熱帶低壓，左為TD10未來可能影響台灣，右為TD11則離台遙遠無影響。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

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