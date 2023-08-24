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北韓疑似發射彈道飛彈　日本以沖繩為對象發布警報

▲▼ 北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

▲北韓火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京24日專電

日本防衛省今天凌晨3時55分（台灣時間2時55分）左右表示，北韓疑似發射了彈道飛彈或以彈道飛彈技術發射飛行體。日本政府針對沖繩縣發布全國瞬時警報系統（J-Alert），呼籲民眾避難。4時左右解除警報。

日本朝日新聞報導，上午4時左右，日本研判從北韓發射的彈道飛彈已通過日本上空，朝太平洋方向發行。日本海上保安廳（海巡署）上午4時40分左右表示，來自防衛省消息得知，日本周邊沒受到影響。

日本放送協會（NHK）報導，上午3時54分（台灣時間3時7分），日本政府透過緊急情報網路系統（Em-Net）發布消息說：「北韓疑似發射彈道飛彈，4時00分左右，從沖繩縣地區上空飛越，似已朝太平洋方向通過，解除避難的呼籲。」

此外，透過Em-Net系統還指出，政府並無實施摧毀飛彈的措施，如果有發現不明物體，千萬勿靠近，請立即聯絡警消或海上保安廳。若有進一步消息將通知。

南韓合同參謀本部今天凌晨宣布，北韓從東倉里地區朝南方發射了「太空發射體」。

北韓22日通報日本海上保安廳表示，將在8月24日0時到31日0時之間發射「人造衛星」。北韓5月也曾發出同樣通知，但當時發射以失敗告終。北韓表示還要再發射，如果如通報的軌道的話，日本預料會通過日本西南群島上空。

 
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