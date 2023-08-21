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北韓宣傳軍艦「試射巡弋飛彈」擊中目標　南韓打臉：根本沒射中

▲▼金正恩視察海軍艦隊，護衛艦發射戰略巡弋飛彈，宣稱精準擊中目標。（圖／路透）

▲北韓官媒報導金正恩視察海軍艦隊，護衛艦發射戰略巡弋飛彈擊中目標，南韓打臉「根本沒中」。（圖／路透）

文／中央社

美國與南韓21日起實施聯合軍演，北韓官媒同日也曝光領導人金正恩視察海軍部隊、觀看軍艦飛彈發射演習成功消息；但南韓軍方稱報導內容多處與事實不符，發射飛彈也未成功擊中目標。

北韓中央通信社（KCNA）今天上午報導，金正恩視察海軍艦隊，並在水兵進行「戰略巡弋飛彈」發射演習時進行校閱，稱「軍艦迅速擊中目標，沒有發生任何失誤」，但未提及確切視察時間點，也未詳細說明飛彈種類。

南韓合同參謀本部就此向媒體表示，報導提到的視察約是在14至18日期間舉行，媒體分析，北韓之所以選在今天公布消息，是為了牽制今天啟動的美韓「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度軍演。

南韓軍方表示，北韓實施飛彈試射之前，美韓軍方就已掌握相關動態並持續密切追蹤，據掌握情資，北韓軍方當時試射的並非報導所稱的「戰略巡弋飛彈」，而是射程相當短的艦對艦飛彈。

發射結果也並非報導所稱「迅速擊中目標」，而是根本沒打中，韓聯社報導指出，北韓官媒過去報導飛彈試射成功消息時，通常會附上相關影像或照片以作為內部宣傳，但這次完全沒公開任何畫面，更引人疑竇。

除飛彈外，南韓軍方分析試射飛彈軍艦型號，推測並非北韓最新型的護衛艦，甚至「不是近10年內建造的船隻」，應該也不具隱形匿蹤功能。

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