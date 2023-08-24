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中元拜拜水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃

▲中元節普渡拜拜是一年一度的大事，水果祭品，不只單吃，也適合做成各式料理，就由阿龍師教導你，讓水果大展百變風貌。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

中元普渡過了，相信大家還是有些水果沒有消化掉， 台菜王子 黃景龍（龍師傅），要來教大家做3道清爽美味，在家裡也可以輕鬆做的水果入菜。

中元節普渡拜拜，水果是不可或缺的祭品之一，講求誠意又澎湃，多到吃不完丟掉又覺得浪費，多汁甜美的水果也能入菜，大展百變風貌。

▲中元拜拜水果水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃。（圖／記者謝婷婷攝）

▲龍師傅黃景龍把水果料理變出新滋味。（圖／記者謝婷婷攝）

鮑魚、干貝、鮭魚以及蝦子，下油鍋煎至表面呈現金黃色，再依序放進準備好的水果盅，最後放上香吉士果肉，這道大吉大利膽大煲鮮，吃起來清爽不膩口，料理不只好吃還要拚創意。

台菜王子黃景龍師傅表示，「最近開發一道菜色，叫做蝦瓜乎你聽，蝦就是瞎子的蝦，瓜就是哈密瓜的瓜，可以吃出蝦肉它本身的甜味，那搭配哈密瓜丁，然後像一點的紅黃甜椒那種時蔬，再用蘿蔓生菜盛裝起來，像有一道叫做雞福保蘋安，就是用雞胸肉，然後跟蘋果來做搭配，雞胸肉只要簡單的一些調味就可以，然後搭配像一個和風的醬汁，類似一個溫莎的感覺。」

▲中元拜拜水果水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃。（圖／業者提供）

▲▼用水果來入菜，獨特的風味、特性，可以讓料理層次更加豐富。（圖／業者提供）

▲中元拜拜水果水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃。（圖／業者提供）

選用當季水果鮮甜營養，料理要好吃，除了食材本身新鮮外，用油絕對是重大關鍵之一，台菜王子黃景龍表示，「我們在水果的挑選上，還有在做烹調的關聯性，有一個非常重要的就是你要用對好的油，就像我會使用泰山純芥花油，因為它不飽和脂肪酸90%以上，還有經過10道品質的嚴格把關，所以在烹調上我非常放心。」

▲▼中元拜拜水果水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃。（圖／業者提供）

▲泰山純芥花油，不飽和脂肪酸打90%以上，還通過10道品質的嚴格把關，適合各種煎炒煮炸，一罐打通關，料理起來更安心。（圖／業者提供）

炎炎夏日，多汁水果不僅讓你吃了透心涼，稍微料理一下也能變身桌上佳餚，簡單又清爽，讓中元水果又多了創意新吃法。

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