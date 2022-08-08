台菜王子好禮送到府　親自下廚料理澎湃桌菜

▲泰山純芥花油品牌推廣大使黃景龍到府做出一桌澎湃好菜。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者 邱筱茜／採訪報導

泰山有愛好禮龍抵家抽獎活動名單出爐，幸運得主除了可以獲得好禮外，還能享有台菜王子黃景龍到府下廚做料理的禮遇。

身為泰山純芥花油品牌推廣大使的黃景龍師傅，親自到府送禮給幸運得主。這是泰山全油品系列的推廣活動，頭獎得主除了能獲得萬用鍋、氣炸鍋等好禮，還能吃得到主廚親自下廚、準備的澎湃桌菜。

▲ 台菜王子黃景龍除了將禮物送到得獎者家中，還準備了驚喜。（圖／記者鄭遠龍攝）

為了這一次任務，黃景龍師傅特別調整了菜單，準備了符合小朋友口味的料理，一共有四道菜，分別是蝦仁蛋炒飯、海鮮豆腐煲、棗香蜜汁雞、樹子銀蘿龍鱈魚，師傅黃景表示，「海鮮豆腐煲的豆腐、蝦仁，含有豐富的蛋白質，也是小朋友發育過程中所需的營樣」，他提到，「這道料理是用紅蘿蔔跟泰山純芥花油下去炒，炒出一個類似仿蟹黃的感覺，紅蘿蔔也有非常多的維生素Ａ，需要這油去炒過之後，營養素就會融入湯裡面。」

得獎人李先生表示，「蟹黃它那味道，整個都是海鮮的甜味，整個在湯裡面，真的是很好喝又很入口。」

▲▼台菜王子黃景龍台菜王子黃景龍使用泰山純芥花油料理，煎煮炒炸都適用。（圖／記者鄭遠龍攝）

料理用油很重要，不只影響烹飪過程，對食物口感也有著非常大的影響。黃景龍師傅表示：「一定要挑選有經過嚴格把關的油品，再來就是說，在烹調當中，我們有時候煎煮炒炸，可能需要有一款油，它的這個發煙點要到達220度以上，油的品質穩定度也好，最主要還是要選擇不飽脂肪酸要90%以上。」

▲下廚用油很重要，龍師傅教民眾如何挑選好油。（圖／記者鄭遠龍攝）

龍師傅到府親自下廚，不只讓民眾吃美食滿足味蕾，親民的態度更為這次任務畫下完美句點，優質的油品也將持續守護全家人的美味記憶。