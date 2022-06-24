隊內雙人PK復刻名菜　《料理之王3》選手操作細節「油」講究

▲《料理之王3》進入「隊內雙人PK賽」，經過2周特訓，選手們不但能掌握食材、調味，就連藏在細節中的烹調用油也不馬虎。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

倒數30分鐘，準備開始！台灣大型料理實境選秀節目《料理之王3》進入新一輪賽制「隊內雙人PK賽」，4位導師戰隊內的8位成員，拆成兩兩一組分批抗衡，要在限時內端出復刻名菜與創意搭配料理，考驗團隊分工合作的默契。

▲新賽制「隊內雙人PK賽」，兩兩一組分批抗衡。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

國宴名廚阿謨師指定的經典名菜是廣東菜「香煎琵琶豆腐」，美味重點在於「外脆內嫩」，由陳書楷、蔡穎與王瑀凡、王勛岳兩組人馬率先上場對戰，另外他們也各自帶來「櫻花蝦丸天丼」以及「魷魚螺肉蒜日式真丈」兩道創意料理。

▲▼經典名菜「香煎琵琶豆腐」，美味重點在於煎得外脆內嫩。

「這次用的是芥花油，因為需要長時間煎東西或是煸魷魚，它比較不會有油煙。」經過2周特訓，兩組選手都秀了一手好操作，不但能掌握食材、調味，就連藏在細節中的烹調用油也不馬虎。

▲參賽選手蔡穎連藏在細節中的烹調用油也不馬虎。

參賽選手蔡穎表示，做魷魚螺肉蒜，要先把香菇和魷魚煸乾，但長時間煸炒容易產生油耗味，「我會選擇泰山純芥花油，油煙少、可以炒很久，炒到乾再泡到湯汁裡，不會整個醬汁有油耗味」，所以選對油品很重要。

▲▼「芙蓉三絲金銀鱸魚捲」考驗李健銘、吳昇源蒸、炸的功力。

而由台菜大師阿發師執教的戰隊成員謝幸怡、吳昇源，則對上李健銘、吳昇源，4人挑戰的復刻料理是「芙蓉三絲金銀鱸魚捲」，同樣訴求炸得酥、蒸得嫩，呈現外酥內鮮的口感，考驗選手們蒸、炸的功力，除了火候控制得好，挑選油品也是關鍵。

▲參賽選手李健銘認為選擇好的油品更能襯托出料理。

參賽選手李健銘認為，油品雖然不是料理的主角，卻是很好的綠葉，「選擇好的綠葉，才可以襯托得出料理，選擇泰山純芥花油，不飽和脂肪酸90%以上，也符合HACCP認證，是一個滿好的油品。」

▲泰山純芥花油不飽和脂肪酸90%以上。

泰山純芥花油，嚴選100%澳洲非基改芥花，烹調油煙少、耐高溫，煎、煮、炒、炸都適用，口感清爽不油膩，還能保有食材風味，安心、少負擔，難怪能成為《料理之王3》多位選手們過關斬將的首選。