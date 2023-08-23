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台北下完暴雨「彩虹直貫天際」！101絕美視角曝光

▲▼台北暴雨過後出現美麗的彩虹，在101能看見彩虹直貫天際的畫面。（圖／翻攝臉書／台北101、住內湖真好）

▲台北暴雨過後出現美麗的彩虹，在101能看見彩虹直貫天際的畫面。（圖／翻攝臉書／台北101）

記者柯振中／綜合報導

23日午後對流旺盛，滂沱大雨導致全台7縣市被列為警戒區。不過，等到驟雨結束後，台北的天空出現了美麗的彩虹，從101可以看見彩虹「直衝天際」的模樣，內湖甚至有「霓虹」的現象出現，罕見的雙環畫面引發討論。

臉書粉專「台北101」分享了一張照片，拍下了23日台北經過暴雨後的天空，可以看見當時已經放晴，藍天與白雲清晰可見，更是有一道彩虹直衝天際，美麗又壯觀的模樣引發討論。

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除了台北101粉專分享的照片，臉書粉專「住內湖真好」也分享了暴雨後所拍到的奇景。照片當中天空中有2道彩虹，內圈彩虹較為明顯，外圈的彩虹色澤較淡，且顏色與內圈完全相反，奇特的景象引發討論。

▲▼台北暴雨過後出現美麗的彩虹，在101能看見彩虹直貫天際的畫面。（圖／翻攝臉書／台北101、住內湖真好）

▲內湖有民眾捕捉到了霓虹，也就是雙環彩虹，場面令人感到震驚。（圖／翻攝臉書／住內湖真好）

事實上，之所以會出現多重彩虹，是因為陽光經過雨滴內的兩次反射、折射而產生，視角約為50度至53度之間，與正虹是同心圓弧，也因為經過2次反射，所以外圈的色彩排列與內圈完全相反，這種現象又稱為「霓虹」。

而除了出現兩道彩虹以外，過去也有人拍到出現3道、4道彩虹的畫面，但因為太陽光強烈的關係，因此很難用肉眼看見。

此外，中央氣象局前局長鄭明典也在臉書上分享一則動態，畫面中是友人拍攝空中畫面時，意外捕捉到了霓虹、閃電同時出現的畫面，壯觀的場面令人感到驚奇。

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