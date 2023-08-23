頂級香氛蠟燭藏高純度安毒　竹聯幫平堂操盤台加運毒！5人被逮

記者張君豪／台北報導

今年7月間，財政部關務署聯合刑事局偵三大隊查出，從加拿大寄出的香氛界頂級蠟燭品牌Diptyque「無花果香氛蠟燭」國際包裹，藏有毒品甲基安非他命毛重16.28公斤，經過關務署、警方人員利用拉曼光譜儀檢測發現有毒品反應，關務署、警方立即報請台北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦，組成專案小組實施監控下交付。

▲刑事局偵三大隊破獲香氛蠟燭內藏安毒的跨國運毒集團，逮捕幕後主嫌林男。（圖／記者張君豪翻攝）

警方溯源追查，發現該批頂級香氛蠟燭，利用中華郵政快捷包裹寄往郵局，運毒集團相當狡猾，設立五層斷點，警方先逮捕第一層收件人葉男（23歲），之後再逮捕運毒上手潘男（27歲）與周男（32歲），之後警方抽絲剝繭，釐清幕後操縱運毒集團的主嫌是有竹聯幫平堂背景的馬姓幫眾（35歲、經查有多項前科），及曾在加國留學念書、負責在海外聯繫購買安毒的林男（35歲）。

▲刑事局偵三大隊破獲香氛蠟燭內藏安毒的跨國運毒集團，馬嫌落網時女友不敢置信。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現該批與頂級香氛蠟燭混充的甲基安非他命有2公斤多，換算市價約440萬元新台幣，葉男領貨遭警逮捕時喊冤，他僅知道要領取管制類藥品，不知道蠟燭香氛包裹內藏有高純度安毒，且領貨酬勞僅新台幣2萬元，卻因此吃上走私運輸2級毒品重罪。

從7月中旬到8月初，刑事局偵三大隊會同北市中山分局、桃園市桃園、中壢、大園分局、刑警大隊、台中、宜蘭縣警方兵分多路到台北、桃園、台中、宜蘭等地搜索，再查扣手機14支、加拿大銀行支票1本、點鈔機1台、新台幣70萬元。

▲刑事局破獲香氛蠟燭內藏安毒的跨國運毒集團逮捕5人，起獲混有安毒的高檔香氛。（圖／記者張君豪翻攝）

但眾人落網對毒品來源、進口後販售流向均不吐實，辯稱是幫朋友忙，從加拿大進口管制類安眠藥，實不知進口安毒，但檢警懷疑幕後有黑幫高層教唆，訊後依《毒品危害防制條例移》送台北地檢署偵辦，檢察官聲押5人獲准，檢警將持續溯源偵辦。

刑事局呼籲民眾勇於檢舉毒品，依〈防制毒品危害獎懲辦法〉6條規定，毒品檢舉獎金最高可達新台幣1仟萬元，且會給予檢舉人保密身分；為共同維護國人健康及社會安定，請國人勇於檢舉不法走私販毒及製毒工廠集團。刑事局檢舉專線電話：02-27567252、02-27673390。

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