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社會 社會焦點 保障人權

公園見整片野菇！女當晚餐吞了中毒休克　吃的竟是「惹事毒菇」

▲▼光田醫院急診部顏嘉德醫師提醒民眾，不明野菇不要採摘食用，以免毒從口入。（圖／光田醫院提供）

▲台中一名婦人誤把公園裡有毒的綠褶菇當可食用野菇，吃下肚後休克，住院4天。（圖／光田醫院提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名56歲黃婦日前到都會公園踏青，看見下雨過後，滿地的野菇，憑藉務農經驗，認定是可食用的「雞肉絲菇」，開心地帶回家當晚餐，不料1小時過後出現中毒症狀、休克，被緊急送往光田醫院後，住院4天才救回一命，而婦人誤食的其實是有毒性的「綠褶菇」，又稱「最會惹事的毒菇」。

近日天氣高溫潮濕，台中都會公園草地上可見遍布野菇，有民眾採摘回家煮食，不過小心當中「藏毒」！黃姓婦人假日就到該處遊玩，看見野菇後，想起小時候在農村住過，有相關經驗，自行判定地上的野菇是可食用的雞肉絲菇，摘了整整一袋回家當晚餐。

不料黃婦在晚餐過後，突然感覺嚴重腹絞痛、腹瀉，伴隨有噁心嘔吐、發燒、意識昏沉的症狀，家人立即將她送至光田綜合醫院急診就醫。緊急送醫後，發現黃婦血壓低、血氧濃度低、脫水等腸胃炎型中毒症狀，且意識昏沉、說不清楚話。

▲▼光田醫院急診部顏嘉德醫師提醒民眾，不明野菇不要採摘食用，以免毒從口入。（圖／光田醫院提供）

▲該菇應該是有毒性的「綠褶菇」，常常被誤食，又有「惹事毒菇」之稱。（圖／光田醫院提供）

急診部顏嘉德醫師表示，黃婦家人帶著吃剩的不明野菇到醫院，從外型判斷，應該是有毒的「綠褶菇」，但當天僅有黃婦一人自行食用，不曉得吃了多少量，難以掌握毒量，為求謹慎收治住院，所幸住院4天後解除症狀，腎臟功能與神統系統皆無受損，也讓黃婦直言「不敢再亂採野菇」。

肝膽腸胃科林振勝醫師指出，野菇中毒通常屬於急性，沒有特定解藥，治療方式為支持性療法，陸續治療休克、發燒、腹瀉、腹痛、噁心嘔吐與痙攣性疼痛症狀，儘速讓病患恢復意識並評估肝功能，以確保沒有永久性的損害。

此外，視食用量多寡，毒性亦有可能隨著腸胃道進入腎臟與神經系統，因此會診腎臟科為病患的肝腎功能進行監測追蹤，而病患出現意識昏沉、暈眩症狀，同步會診神經內科確保中毒未對神經系統造成損傷。

提醒民眾，路邊的野菇不要採、不要吃，但若民眾真的因誤食不明菇類造成不適，應儘速就醫，同時保留吃剩的食材帶至醫院，有助診斷與治療。

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