中美洲議會排台納中　鄭文燦：這是一個非常困難的狀態

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中美洲議會（PARLACEN）21日通過取消我方立法院常駐觀察員地位，並批准將中國納為觀察員。對於國民黨質疑此狀況是民進黨執政斷交的骨牌效應，行政院副院長鄭文燦說，「這是一個非常困難的狀態」，會盡全力爭取更大的國際支持，也爭取更多的國際空間。

鄭文燦說，中美洲會議六個國家目前邦交國只有一個，「我想這是一個非常困難的狀態，我們盡全力爭取更大的國際支持，也爭取更多的國際空間」；鄭強調，任何機制都不會放棄，也都會奮戰到最後一刻。