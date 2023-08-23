畜試所輔導原住民養「部落AI跑步雞」　研發多款雞肉與雞蛋產品

▲畜試所輔導原鄉部落友善飼養雞隻，成功開發多款雞肉與雞蛋產品。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

原住民部落具有自然多樣性資源，為協助活化部落閒置農地與促進部落經濟發展，農業部畜產試驗所與專家學者組成「原鄉部落提升雞隻友善飼養輔導團隊」，深入8個原鄉部落建立蛋雞與土雞飼養模式，並開發在地化的雞肉與雞蛋特色產品，有效提升部落居民經濟收入與就業機會。

農業部今（23日）舉行「畜試所攜手原鄉，雞發部落經濟力」記者會，展出多款由原鄉部落研發的雞肉與雞蛋特色產品。畜試所所長黃振芳表示，輔導團隊從4年前開始，選定8個原鄉部落示範點，導入家禽腳環、AI晶片及遠端監控系統，也利用當地特產南瓜及酒粕，建立蛋雞及土雞飼養模式，開發在地化的雞肉及雞蛋特色產品，以及自然農法循環再利用等技術。

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畜試所指出，8個示範點包含新竹縣尖石鄉八五山農場、南投縣仁愛鄉眉溪部落、仁愛鄉曲冰部落、屏東縣牡丹鄉、霧臺鄉大武部落、宜蘭縣南澳鄉南澳村、花蓮縣吉安鄉南華部落及光復鄉香茅草部落等場域。目前已開發出馬告鹽水雞、醬燒巴萊雞翅、南瓜雞蛋、酒粕雞等產品。

畜試所並與雙肩智慧公司、屏東科技大學、中興大學及成功大學等校合作，在屏東縣霧臺鄉大武部落推行「部落AI跑步雞」飼養模式，結合綠色科技及大數據精準管理，掌握飼養環境溫濕度及雞隻健康，以低密度、小規模、友善環境及兼顧動物福利的方式推動山林養雞。

黃振芳說，未來除了繼續輔導示範點，原鄉輔導團隊也將配合原民部落的小規模飼養需求，結合台灣自然農業協會等民間團體的力量，透過各部落間的雞種、品牌及飼養技術共享，以契養合作方式將相關飼養技術或模式擴散至其他原鄉地區，促進部落青年返鄉工作及維持年長者穩定收入，提升原民部落經濟發展。