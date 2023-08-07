首屆台灣原住民服裝才藝大賽高雄登場　16族美女展特色

▲第一屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽將在高雄登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市美學發展協會主辦的第一屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽，繼5月27日第一梯次桃園場初選後，第二梯次高雄場初選19日將在高雄市立空中大學玫瑰廳登場，協會歡迎有自信的全台16族原住民族佳麗把握10日最後報名機會踴躍參選，展現原住民族文化及個人多才多藝的一面。

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▲第一屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽將在高雄登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

第一屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽主任委員潘香戀表示，為了將這次活動辦得盡善盡美，除了邀請中華海峽兩岸原住民暨少數民族交流協會、社團法人台灣原住民發展協會為共同協辦單位，並特聘「永遠的小生」劉尚謙為大會榮譽理事長、陳妍蓁為大會初選會長、鄭曉珍為南區主任委員。

今年比賽的複選將於10月7日在高苑科技大學舉行，將邀請韓國BCW世界協會總裁姜應洙率領數十位韓國佳麗前來共襄盛舉，潘香戀希望藉此加強國際選美交流，傳播美的正能量做好國民外交，並為推展高雄觀光盡一份心力。

▲第一屆台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽將在高雄登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

潘香戀早年曾辦過多次選美活動，尤其23年前一手創辦第一屆台灣小姐選拔大賽，立下台灣選美新典範，隨後就遠赴大陸上海發展自己的美容教學事業，去年因疫情返回高雄，一方面仍從事美容相關工作，一方面又興起舉辦選美活動的念頭，並選擇為台灣原住民族舉辦選美大賽，除彰顯16族各自的服裝特色，也發掘原鄉女孩的才藝。

她說，舉辦台灣原住民族服裝才藝選美的宗旨，主要是在推廣台灣原住民族傳統服飾工藝美學，以公平、公正、公開機制選拔親善大使，並藉由親善大使具備的涵養及才藝，建立社會大眾對原住民族各族文化的正確認識，進而帶動全民美學素養，兼容現代社會產業文化工藝之創新，豐富台灣多元文化社會的面向。