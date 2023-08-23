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這國小一半學生全出賽！成軍11年首奪殿軍　部落放鞭炮迎英雄歸

▲▼台中和平區自由國小一半學生全都出賽，結果成軍11年首次奪下殿軍，大家又笑又哭。（圖／台中教育局提供，下同）

▲▼台中和平區自由國小一半學生全都出賽，結果成軍11年首次奪下殿軍，大家又笑又哭。（圖／台中教育局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市和平區自由國小參加2023年第16屆澎湖縣菊島盃國際少年棒球錦標賽，全校學生只有31人，卻派出各年級共17名球員參賽，雖球員體形不一且不如他校的整齊劃一，但在堅強意志力以及確保不能有人受傷之下，一路過關斬將，竟然從80支隊伍中拚搏到最後4強，後來雖然拿下殿軍，卻是成軍11年來成績最好的一次，家長和部落族人在學校大放鞭炮歡迎載譽回來，大家又哭又笑的說「你們真的太棒了」。

▲▼台中和平區自由國小一半學生全都出賽，結果成軍11年首次奪下殿軍，大家又笑又哭。（圖／台中教育局提供，下同）

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菊島盃國際少年棒球錦標賽有80隊參賽，自由國小全校學生只有31名，卻派出了17人參賽，能上場只有12人，其他人只能當啦啦隊，12人中又只有8人能打能守，但場上比賽要有9人啊，所以，1個都不能受傷，每人都充分利用，以投手而言，4年級，身高140多公分，身軀雖瘦弱，投的球卻不易被打中。

▲▼台中和平區自由國小一半學生全都出賽，結果成軍11年首次奪下殿軍，大家又笑又哭。（圖／台中教育局提供，下同）

▲▼台中和平區自由國小一半學生全都出賽，結果成軍11年首次奪下殿軍，大家又笑又哭。（圖／台中教育局提供，下同）

學生們白天上課，只能利用清晨和下課後練習，但家長們忙於工作，無暇接送，於是接送工作就由余孟瑋教練開著廂型車，一個一個沿路載，載完回到學校差不多1小時，傍晚再一一送回家。

學校為了增加球員實戰經驗，在整個7月都主動找別的學校較量，希望從比賽中學到球技，增進技術，這對在菊島盃很有用處，原本期待進入16強就很不錯了，結果是第4名。

就在小小「雜牌軍」堅強意志力之下，還好沒人受傷，一路過關斬將，先是分組第一名晉級，接著32強與台南善化國小，7比0晉級；16強與雲林文昌國小再度相逢，6比2晉級8強；同日的8強賽與台南歸南國小，9比3勝利，拿到4強門票，在冠亞軍賽時對上地主隊講美國小，2比4落敗，隨後殿季軍賽與高雄市屏山國小較勁，最後奪得殿軍。

球隊奪得殿軍的消息傳回部落，整個部落開心得沸騰了，學生還在從澎湖回台灣的海上，族人和家長們早在晚間7點多就在部落等待，等小小英雄晚間10點多一下車，隨即響起震耳欲聾的鞭炮聲，家長們又抱又親的「你們真的好棒喔」。

打完了成軍以來最好的成績，接下來呢？球員們繼續放暑假，教練則說，開學後收心開始訓練，因為10月有場台彩盃，比菊島盃更硬。

教育局表示，台中市棒球運動發展蓬勃，國小至高中共有54支棒球隊，每年挹注逾2600萬元補助培訓及參賽。在市長盧秀燕建構獎勵制度下，學校團隊在國內外競賽頻傳捷報，這些都是台中的榮耀，也是市府以行動支持學校體育發展的具體成果。

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