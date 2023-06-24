90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

▲▼星光實驗學校不滿下學期無法招生，26日上午將把課堂移至市府戶外中庭上最後一課。（圖／家長提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市星光實驗教育機構日前被教育局委外的審議委員以教學內容和一般學校無異、財務嚴重虧損等因素，不予續約，下學期不能再招生，盡管全校師生和家長提出種種解釋仍不被接受，校方決定化危機為轉機，26日上午9點乾脆把課堂移至市府一樓中庭，課程就叫「民主政治與社會契約」， 讓大家旁聽何謂主題式教學，家長們只想單純表達學校辦學的用心，希望市府能夠續約，重視學生受教權。

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即將面臨廢校的星光實驗教育機構成立3年，在國際比賽成績優異，不但獲得正副總統賀電祝福，連芬蘭在台辦事處都行文給台中市政府教育局，希望協助繼續辦學，但審議委員最後以教學內容並非主題式教學，且學校經費嚴重不足恐會影響師生權益，不予續約。

學校決定將課堂移至市府一樓戶外中庭，讓可能無學校可念的學生們上最後一堂課，展現何謂「芬蘭探究式教學研究」，課程就叫「民主政治與社會契約 Democracy and the Social Contract」，透過完整的專題研究作為訴求，也展示對民主政治和社會契約的理解和應用，課程在上午9點開始，國中部學生上課，國小部則是靜坐，師生人數約90人。

家長們表示，根據世界人權宣言第26條，兒童可以選擇最適合自己的教育方式；兒童權利公約第12、13、14條，兒童有表達意見之權利，大人應尊重並給予兒童表達意見，孩子是教育的主體，呼籲教育局尊重孩子的意願，充分聆聽他們的聲音，並考慮他們對教育的需求和喜好。

星光的學生及家長們當天將向市政府提交陳情書，呼籲媽媽市長支持孩子的訴求， 讓星光學生有學校可讀，為了兒童的權益，續辦至關重要。

此外，家長極力反對教育局以財務狀況作為評鑑標準，學校的評鑑應該以教學品質和學生學習成果為依據，而且評鑑制度應該公開、透明、公正、公平，更應有利益迴避措施，避免對學校造成不當審議結果，審議委員須具備實驗教育背景，並不受政治或其他壓力的干擾。