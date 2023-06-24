　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

▲▼星光實驗學校不滿下學期無法招生，26日上午將把課堂移至市府戶外中庭上最後一課。（圖／家長提供，下同）

▲▼星光實驗學校不滿下學期無法招生，26日上午將把課堂移至市府戶外中庭上最後一課。（圖／家長提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市星光實驗教育機構日前被教育局委外的審議委員以教學內容和一般學校無異、財務嚴重虧損等因素，不予續約，下學期不能再招生，盡管全校師生和家長提出種種解釋仍不被接受，校方決定化危機為轉機，26日上午9點乾脆把課堂移至市府一樓中庭，課程就叫「民主政治與社會契約」， 讓大家旁聽何謂主題式教學，家長們只想單純表達學校辦學的用心，希望市府能夠續約，重視學生受教權。

▲▼星光實驗學校不滿下學期無法招生，26日上午將把課堂移至市府戶外中庭上最後一課。（圖／家長提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

即將面臨廢校的星光實驗教育機構成立3年，在國際比賽成績優異，不但獲得正副總統賀電祝福，連芬蘭在台辦事處都行文給台中市政府教育局，希望協助繼續辦學，但審議委員最後以教學內容並非主題式教學，且學校經費嚴重不足恐會影響師生權益，不予續約。

▲▼星光實驗學校不滿下學期無法招生，26日上午將把課堂移至市府戶外中庭上最後一課。（圖／家長提供，下同）

學校決定將課堂移至市府一樓戶外中庭，讓可能無學校可念的學生們上最後一堂課，展現何謂「芬蘭探究式教學研究」，課程就叫「民主政治與社會契約 Democracy and the Social Contract」，透過完整的專題研究作為訴求，也展示對民主政治和社會契約的理解和應用，課程在上午9點開始，國中部學生上課，國小部則是靜坐，師生人數約90人。

▲▼星光實驗學校不滿下學期無法招生，26日上午將把課堂移至市府戶外中庭上最後一課。（圖／家長提供，下同）

家長們表示，根據世界人權宣言第26條，兒童可以選擇最適合自己的教育方式；兒童權利公約第12、13、14條，兒童有表達意見之權利，大人應尊重並給予兒童表達意見，孩子是教育的主體，呼籲教育局尊重孩子的意願，充分聆聽他們的聲音，並考慮他們對教育的需求和喜好。

▲▼星光實驗學校不滿下學期無法招生，26日上午將把課堂移至市府戶外中庭上最後一課。（圖／家長提供，下同）

星光的學生及家長們當天將向市政府提交陳情書，呼籲媽媽市長支持孩子的訴求， 讓星光學生有學校可讀，為了兒童的權益，續辦至關重要。

此外，家長極力反對教育局以財務狀況作為評鑑標準，學校的評鑑應該以教學品質和學生學習成果為依據，而且評鑑制度應該公開、透明、公正、公平，更應有利益迴避措施，避免對學校造成不當審議結果，審議委員須具備實驗教育背景，並不受政治或其他壓力的干擾。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
被姪子開車輾斃！　女慘死現場畫面曝光
快訊／澤倫斯基最新聲明！
炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳」　IG限動曝光！網驚：太可疑
超商浩克情緒失控！　新婚妻出手打他3耳光
超商浩克台中摩鐵怒砸！警獲報「認出是他」　現場增援至13警力
大批俄軍放下武器投降！　「拒絕對抗」瓦格納
快訊／超商浩克摩鐵失控　影片曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

明天收假日「半個台灣午後有雨」　下周末2地區水氣增雨更多

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

媽媽拜地基主「擲嘸聖筊」！兒一瞄供桌秒懂：妳少做1件事

跟著皇帝去旅行！故宮攜手奉天宮數位體驗展　好逛好拍免費入場

快訊／雨勢升級！雙北等「10縣市豪大雨特報」　大雷雨襲5縣市

「新北城市藝術節」7月首度登場！結合高空走繩、跑酷、街舞表演

快訊／中台灣迎雨彈！大雷雨襲3縣市　警戒區域一次看

快訊／國道新竹湖口服務區停電！民眾摸黑用餐　冷氣全停擺

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光！網驚：太可疑

明天收假日「半個台灣午後有雨」　下周末2地區水氣增雨更多

90師生不滿遭廢校　星光實驗學校26日移至市府上最後一課

媽媽拜地基主「擲嘸聖筊」！兒一瞄供桌秒懂：妳少做1件事

跟著皇帝去旅行！故宮攜手奉天宮數位體驗展　好逛好拍免費入場

快訊／雨勢升級！雙北等「10縣市豪大雨特報」　大雷雨襲5縣市

「新北城市藝術節」7月首度登場！結合高空走繩、跑酷、街舞表演

快訊／中台灣迎雨彈！大雷雨襲3縣市　警戒區域一次看

快訊／國道新竹湖口服務區停電！民眾摸黑用餐　冷氣全停擺

今日·今日-2023今日畫會畫展　台東藝文中心展出

陳喬恩公開「快速減重」消腫食譜！　照吃2個月狂瘦23公斤

「泰國美少女」無緣決賽　媽媽一起來台高顏質宛如姊妹

端午連假返鄉旅遊人潮增　籲做好防蚊措施避免蚊蟲叮咬

太妍來台唱到嗓子啞掉！自責「表現不好」道歉：好難過，對不起

回應普丁叛國指控！瓦格納首腦稱「完全錯誤」：我是愛國者　絕不投降

不斷更新／陳俊秀長打發威！曾總2次挑戰成功　樂天4上2比0領先

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

端午連假嘉義文化夜市人潮曝　不想人擠人可來這些地方悠遊

快訊／澤倫斯基最新聲明：俄國利用宣傳掩蓋愚蠢　現在無法再掩蓋

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

生活熱門新聞

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

大雷雨開炸2縣市！連轟1小時

圓山飯店天花板坍塌！金龍噴泉遭砸斷

「超巨型機車待轉區」地點曝光　當地人揭原因

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

高中病毒畢旅145人染疫　家長喊停課

Metoo還有大咖名嘴未爆！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

馬路驚見「半甲純潔巨人」　目擊者傻：好大

為150元賣人格！客人在雪花冰塞蟲求退費

雨區擴大！7縣市豪大雨特報

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

台中星光實驗教育被廢校　中市府：教學和收費不符

台中星光實驗教育被廢校　中市府：教學和收費不符

台中市星光實驗教育機構成立3年，在國外發明競賽中成果豐碩，成果不但受到正副總統賀電肯定，連芬蘭在台商務辦事處都發文給台中市政府，希望能繼續辦學，不料，今年卻未受到審議委員同意續約，星光下學期不能再招生；學校、家長和學生群情激憤，在和教育局長蔣偉民座談時，一一列出重大教學成果佐證，無奈教育局表示，星光的教學內容和教法，沒有照當初送審內容走，收費還超過一倍，學校甚至還有逃漏稅之虞？

不希望孩子擁有夢想，而是找到幸福

不希望孩子擁有夢想，而是找到幸福

這所幼稚園可和「嚕嚕米」當同學

這所幼稚園可和「嚕嚕米」當同學

關鍵字：

星光實驗學校中市教育芬蘭教育

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

誣陷女網紅崩潰關臉書指對方要求！廖峻兒子怒曝「私下LINE對話」鐵證

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面