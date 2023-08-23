跟異性聊到笑嗨嗨！他炸醋意強上前女友　酒醒後悔31萬換免囚

▲蕭男見前女友不停跟異性傳訊息，醋意炸裂，竟動手性侵她，最後賠31萬換緩刑。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／新竹報導

蕭姓男子與前女友分手後，跟共同友人一起喝酒，蕭男送前女友回租屋處時，不滿她一直拿手機與異性友人聊得起勁、還被逗得嬌笑不斷，蕭男大吃飛醋、竟將前女友壓在地上以手侵犯，事後前女友憤而提告，蕭男被依強制性交處1年6月徒刑，由於蕭答應賠償31萬2千元給前女友，獲得緩刑4年。

蕭姓男子2022年10月間與前女友分手後，仍會與共同友人聚會喝酒，同年11月15日晚間的聚餐，一路喝到隔天早上8時許，蕭男便送前女友回她租屋處，但前女友整段路程一直拿著手機、與異性朋友一來一往聊個不停，互動看似親密，幾乎被晾在一旁的蕭男非常不是滋味，心中醋意不斷發酵，就在屋內與前女友發生爭執。

但吵到後來失去理智的蕭男，竟用體型優勢將前女友壓在地上，不顧對方的恐懼掙扎強脫她內褲，並以手指性侵得逞，事後前女友前往報警，堅決要給恐怖前男友懲罰。

蕭男酒醒後坦承不諱，也希望求得前女友的原諒，最後願意賠償31萬2千元，前女友才同意達成調解，新竹地院審後，考量蕭男無前科、態度尚可，前女友也表示不希望他被關，審酌減輕其刑，依強制性交罪處有期徒刑1年6月，緩刑4年，仍可上訴。