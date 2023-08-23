15隻亞達伯拉象龜一夜消失！龜園損失200萬　警全數追回逮2嫌

記者林東良／台南報導

台南市警麻豆分局8月20日凌晨接獲周姓被害人報案，稱他於下營區經營之龜園內15隻保育類亞達伯拉象龜遭竊，估計損失新台幣200餘萬元，麻豆警方據報循線遠赴台中緝獲洪、蔡兩嫌，追回15隻象龜，周男十分感謝警方迅速破案。

▲台南市警麻豆分局破獲龜失竊案，逮捕洪、蔡2嫌，追回失竊價值200多萬元的15隻亞達伯拉象龜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲洪嫌竊取15隻亞達伯拉象龜。

麻豆警方循線查訪，發現毒品通緝中的30歲洪姓男子涉有重嫌，即向法院聲請搜索票獲准，後連夜趕赴台中洪嫌住處埋伏監控，順利緝獲洪嫌，並在住處取出贓物亞達伯拉象龜8隻、販賣象龜所得新台幣20萬元、手機2支、作案雨鞋一雙及涉案車輛之行車記錄器記憶卡1張。

▲蔡嫌出面與警方交易象龜被捕。

21日被害人及警方發現臉書有人以匿稱「蔡Ｏ桂」賣家於網路販賣亞達伯拉象龜7隻，警方隨即與該賣家聯繫，並佯裝買家與對方相約於8月22日至台中市西屯區指定地點面交，警方到場後隨即表明身分，並詢問象龜來源，蔡男表示並不知象龜為贓物，係向洪男以新台幣22萬8000元購買7隻象龜，警方當場將蔡民及現場7隻象龜帶回偵辧，被竊15隻象龜全數追回。全案依竊盜、贓物等罪嫌送辦及移送歸案。另是否涉犯動保法，將進一步偵辦。

▲亞達伯拉象龜測量稱重。

據維基百科指出，亞達伯拉象龜的背甲較高，並呈圓形，顏色為棕色或棕褐色。其腿部強而有力，能支持其沉重的身體。亞達伯拉象龜的頸部很長，甚至可伸至更長，以利於其進食離地面1米的樹枝作為食物，該象龜體型龐大見稱，甲殼平均可以長達120厘米（47英寸），雄性的平均體重大約為250公斤（550磅），雌性通常比雄性更小，平均長度約90厘米（35英寸）長，體重平均為150公斤（330磅）。亞達伯拉象龜亦為世界上體型第二大的陸龜，僅次於加拉巴哥象龜，亞達伯拉象龜是雜食性，亦被認為平均壽命會超過200歲，在被列世界保育類易危物種。