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全家東港品嚐海鮮...身心障礙女兒華僑市場走失　暖警伸手協助

▲東港警分局東濱派出所警員吳享諾幫徐女找到父親 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所警員吳享諾幫徐女找到父親 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

新北市徐姓男子駕駛自小客車載妻子、女兒，到屏東縣東港玩並順便到華僑市場品嘗美食，為找停車位先讓妻兒下車，不料，有身心障礙的女兒卻走失，民眾發現報警，她見東港警方前來緊握員警的手，警方根據她碎念「爸爸、停車」，在附近停車場外找到還在等候停車的徐男，徐也對員警積極協助深表感謝。

▲東港警分局東濱派出所警員吳享諾幫徐女找到父親 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所警員吳享諾幫徐女找到父親 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局東濱派出所警員吳享諾，於日前擔服備勤勤務時，接獲民眾報案稱東港鎮新生路口轉角處，有一名身心障礙者小妹妹疑似與家人走散請警方協助。

員警獲報到場發現女子無法完整說出自己的住處、姓名、生日等資訊，也無法提供家屬的聯絡電話，身上未攜帶任何證件或足資辨識身分之物品，卻用顫抖的手緊握吳員的手。

經吳員耐心地安撫與詢問，隱約聽出她口中碎念「爸爸、停車」等等，因該所轄為觀光地區，警方猜測該名女子家人應該於附近停車，立即開車陪同至附近停車場找尋，並慢慢詢問她車型及特徵，最後終於在新生三路停車場外見還在排隊等候的徐父；他表示因其在等候車位，讓領有身心障礙的女兒及太太在華僑市場先下車等候，不料，女兒卻走失，太太還不知情，感謝員警熱心協助。

東港警分局長張世儒肯定同仁為民服務的精神，有助於提升警察正面形象，值得同仁學習；也呼籲如家中有高齡老人或弱智身障者，量由家人陪伴，記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，以便適時提供聯絡資訊，確保他們的安全。

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