　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄翁騎機車48公里...深夜枋寮慢車道發呆　暖警助他回家

▲枋寮警分局枋寮派出所所長李昭宏及警員郭訓宏助陳男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局枋寮派出所所長李昭宏及警員郭訓宏助陳男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

陳姓男子從高雄市家中騎機車外出，深夜出現在距家48公里外的台一線枋寮鄉路段，被巡邏員警發現上前關心，由於他一再表示要回家，卻無法表達住處及年籍資料，警方以警政系統查出他身分，先帶回派出所，提供熱食及飲料，再連絡他弟弟於隔天將他帶返家。

▲枋寮警分局枋寮派出所所長李昭宏及警員郭訓宏助陳男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局枋寮派出所所長李昭宏及警員郭訓宏日前執行巡邏勤務時，於晚間23時許巡經台1線枋寮鄉境路段時，看到1名男子獨自騎乘機車停在慢車道，立刻上前關心。

對方向警方不斷表示，自己知道回家的路但卻說不出正確位置，詢問他基本年籍資料時，他也無法明確表達，身上也沒帶證件，所長便先使用警用資訊系統查詢他身分。

經警方了解，他姓陳，今年69歲，住高雄市苓雅區，員警便先將他帶返派出所提供些許食物及礦泉水補充體力，並嘗試撥打多通家屬聯繫電話，終於連繫上他的弟弟。

其弟向警方表示，因為人在外地無法及時趕到，隔天上午才能前往派出所，請警方讓哥哥暫時於所內休息。隔日一早，其弟弟抵達派出所與哥哥重逢，家屬非常感謝枋寮警方熱心助人並及時提供協助。

枋寮分局長郭譯隆肯定枋寮所同仁發揮服務熱忱，對於需要幫助的民眾更是積極主動協助，為民服務之精神深獲民眾肯定，殊值嘉勉！

ET快訊
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」
機車遭亂移收違停罰單！　他火大檢舉整條街

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

撲滅官田置材場大火　台南消友會第二辦事處致贈二大慰問金

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮　華美光學領頭守護消安

林田山原子炭工廠再現風華！　蛻變新風貌見證林業珍貴歷史

高雄翁騎機車48公里...深夜枋寮慢車道發呆　暖警助他回家

月老拿姻緣簿「被誤認成孔子」！學生拜完愣住：以為拿的是論語

響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀！晚間緊急封閉

轟雲豹掏空國庫「鄉親不意外」　台南藍軍：國家級犯罪結構

北台灣唯一竹蓮寺「做16歲」七夕成年禮　8百學子輭轎腳、脫絭

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

撲滅官田置材場大火　台南消友會第二辦事處致贈二大慰問金

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮　華美光學領頭守護消安

林田山原子炭工廠再現風華！　蛻變新風貌見證林業珍貴歷史

高雄翁騎機車48公里...深夜枋寮慢車道發呆　暖警助他回家

月老拿姻緣簿「被誤認成孔子」！學生拜完愣住：以為拿的是論語

響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀！晚間緊急封閉

轟雲豹掏空國庫「鄉親不意外」　台南藍軍：國家級犯罪結構

北台灣唯一竹蓮寺「做16歲」七夕成年禮　8百學子輭轎腳、脫絭

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

《假面女郎》6殘酷金句：我的夢想是成為大家都喜歡的人

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

狗狗嘴叼「破娃娃」街上遊蕩　鄰居不捨：飼主離世前每天一起散步

伊能靜突收「超巨大花束」！　揭夫妻對話：有問題，還是撞腦袋了？

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

南投有新飯店了！山林間的夢幻城堡　試營運「雙人只要1319元」爽住

「福島核廢水」明天入海　學者：食用海鮮無明顯風險

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

月老拿姻緣簿被誤認成孔子！學生愣：以為是論語

台東今年161人染性病　10人愛滋病

明霸克露橋河床便道遭沖毀！晚間緊急封閉

日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

台74線北屯段施工　今起連封4夜改道路線曝

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

高雄一天3停電　陳其邁：台電要負責

雲林海洋音樂祭　4天破10萬人潮

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

義守大學外籍生旅遊迷路　東港警英語溝通

遠雄工人墜落　遭彈簧貫穿死亡

更多熱門

相關新聞

雲南野象「見義勇為」 鼻子一甩「2.8公斤」鴉片包落警察面前

雲南野象「見義勇為」 鼻子一甩「2.8公斤」鴉片包落警察面前

雲南西雙版納邊境管理支隊勐滿邊境派出所近日接獲報案有4頭野生大象在林中徘徊，距離轄內村寨不遠，可能出現安全上顧慮。接報後，該派出所立即派員前往現場，沒想到，其中一頭大象在警察面前，用鼻子捲起地上的一個黑色背包甩了起來，在大象的引導下，到場員警從背包裡起出毒品鴉片2.8公斤。

洗錢1.2億！詐團水房藏警察局隔壁

洗錢1.2億！詐團水房藏警察局隔壁

台中男走進海裡消失！警跳下見他漂浮中跳下救命

台中男走進海裡消失！警跳下見他漂浮中跳下救命

狗闖民宅休息！還要警察姐姐抱抱

狗闖民宅休息！還要警察姐姐抱抱

義守大學外籍生旅遊迷路　東港警英語溝通

義守大學外籍生旅遊迷路　東港警英語溝通

關鍵字：

枋寮警察高雄市李昭宏郭訓宏

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面