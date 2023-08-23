高雄翁騎機車48公里...深夜枋寮慢車道發呆　暖警助他回家

▲枋寮警分局枋寮派出所所長李昭宏及警員郭訓宏助陳男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子從高雄市家中騎機車外出，深夜出現在距家48公里外的台一線枋寮鄉路段，被巡邏員警發現上前關心，由於他一再表示要回家，卻無法表達住處及年籍資料，警方以警政系統查出他身分，先帶回派出所，提供熱食及飲料，再連絡他弟弟於隔天將他帶返家。

枋寮警分局枋寮派出所所長李昭宏及警員郭訓宏日前執行巡邏勤務時，於晚間23時許巡經台1線枋寮鄉境路段時，看到1名男子獨自騎乘機車停在慢車道，立刻上前關心。

對方向警方不斷表示，自己知道回家的路但卻說不出正確位置，詢問他基本年籍資料時，他也無法明確表達，身上也沒帶證件，所長便先使用警用資訊系統查詢他身分。



經警方了解，他姓陳，今年69歲，住高雄市苓雅區，員警便先將他帶返派出所提供些許食物及礦泉水補充體力，並嘗試撥打多通家屬聯繫電話，終於連繫上他的弟弟。

其弟向警方表示，因為人在外地無法及時趕到，隔天上午才能前往派出所，請警方讓哥哥暫時於所內休息。隔日一早，其弟弟抵達派出所與哥哥重逢，家屬非常感謝枋寮警方熱心助人並及時提供協助。

枋寮分局長郭譯隆肯定枋寮所同仁發揮服務熱忱，對於需要幫助的民眾更是積極主動協助，為民服務之精神深獲民眾肯定，殊值嘉勉！