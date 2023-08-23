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家門口爆槍戰！法國10歲童回家路上「遭槍殺」　黑幫駁火片曝光

▲▼法國南部街頭槍擊，10歲男童死亡。（圖／翻攝自X）

▲法國南部城市尼姆街頭頻頻出現持槍的幫派分子，21日晚間一名10歲男童死於槍下。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）22日表示，一名10歲兒童在法國南部城市尼姆（Nimes）死於街頭槍擊，似乎是無辜被捲入販毒幫派的交火之中。當地媒體報導稱，死亡的男童當晚坐著叔叔的車回家，槍擊發生時他驚慌跑下車，結果被子彈擊中背部，傷重不治。

根據路透社、安納杜魯新聞社報導，事件發生在21日晚間11時左右，一名男子開車載著2名侄子從餐廳返回位於皮塞文區（Pissevin）的家，原本已經到達家門口，正準備要停車時卻發生街頭槍擊，男子與10歲的侄子被子彈擊中，但另一名侄子沒有受傷。

當地媒體報導，在槍擊發生時，10歲男童驚慌匆忙地下車，不料卻因此背部中彈，儘管受傷的叔叔立刻開車前往醫院，但男童仍在到院時死亡，叔叔的傷勢也導致生命危險。報導補充，該地區是當局熟知的毒品交易聚集點。

警方認為，這起槍擊事件與尼姆當地的販毒集團糾紛有關。一名警方消息人士透露，至少有4名槍手參與其中，嫌疑人乘坐的失竊車輛後來被發現棄置於他處，槍擊現場至少10個彈殼。目擊者則說，一名手持步槍的男性嫌犯在逃跑前似乎開了幾十槍。

法國內政部長達馬南在X上表示，這是一場「巨大悲劇」，他保證不會讓凶手消遙法外，最近幾周已經逮捕了多名毒販，並強化警方在該區域的作用。

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