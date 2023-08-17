國外版《拳上》網紅賣能量飲料！　8歲男童喝完一罐「險些喪命」

▲美國網紅Logan Paul（右）與英國網紅KSI（左）聯手販售的能量飲料，由於咖啡因含量非常高，倫敦一名8歲男童喝下肚後呼吸困難險些喪命。（圖／翻攝自IG／loganpaul）

記者張寧倢／編譯

美國摔跤手出身網紅Logan Paul與英國YouTuber「KSI」多年前曾經兩度打上擂台，宛如國外版的《拳上》之戰。兩人2022年放下恩怨，合作推出運動能量飲料品牌「Prime」吸引粉絲搶購。然而，倫敦一名8歲男童喝下一罐能量飲料後因咖啡因攝取量超標，差點死亡。

根據英國《太陽報》報導，圖沙（Luan Tusha）是住在倫敦埃德蒙頓（Edmonton）的40歲父親，育有兩個孩子，其中8歲兒子日前在家喝了一罐「Prime Energy」能量飲料。圖沙說，兒子才剛喝完就開始感到身體不適，心率高達每分鐘145下，甚至可以看到兒子胸膛在T恤下的起伏。

圖沙表示，兒子出現呼吸困難，開始拉扯自己的頭髮與臉頰，「我老婆拿了一條冰毛巾放在他額頭上，試圖讓他冷靜下來。」他們撥打緊急求救電話，醫護人員發現孩子的血壓非常高，並在現場觀察他的情況長達90分鐘，直到他的生命徵象穩定下來。圖沙要求Prime公司下架這款能量飲料，「它幾乎要了孩子的命，我們必須確保兒童停止喝這個。」

▲Prime Energy能量飲料為鐵鋁罐裝（左），另一款主打商品Prime Hydration（右）則是不含咖啡因的運動飲料，但包裝設計相當類似。（圖／翻攝自IG／loganpaul）

報導指出，這款今年2月剛在英國上市的能量飲料「Prime Energy」，引發年輕的網友、粉絲們排隊爭相購買，原先定價2英鎊（約新台幣80元），網路轉手價格被炒到20英鎊（約新台幣810元）。

然而，《太陽報》指出，這款Prime Energy只適合16歲以上的人飲用，在英國販售版本一罐容量為330毫升，咖啡因含量高達140毫克，幾乎是一罐250毫升Red Bull能量飲（含80毫克）的2倍，一罐330毫升可樂（含35毫克）的4倍。飲料包裝警語提到，不建議兒童、孕婦或對咖啡因敏感者飲用。

▲英國版官網上的Prime Energy能量飲料說明。（圖／翻攝自Prime官網）

實際進到「Prime」官網，查看美國版本的產品說明，一罐355毫升的Prime Energy含有200毫克咖啡因，容量與咖啡因含量皆多於原先英國版本商品，且適合飲用年齡標註為18歲。另外，英國版本官網目前也已將適用年齡上修至18歲。

▲美國版本的Prime Energy容量更大罐。（圖／翻攝自Prime官網）

不只咖啡因，專家還警告，這款飲料有高含量維生素D，會提高心率與血壓，由於體重和新陳代謝速度不同，對於兒童的風險更大。報導指出，Prime Energy與旗下另一款不含咖啡因的運動飲料Prime Hydration包裝相似度極高，容易使消費者混淆。

報導稱，大多數英國超市已經禁止向16歲以下青少年販售Prime、Red Bull與Monster等品牌的能量飲料。紐約一家連鎖超市品牌Gristedes and D'Agostino則表示，已經將Prime Energy全面下架。Prime公司則拒絕對這起倫敦8歲男童險些喪命的事件發表評論。