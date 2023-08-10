　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美麗華百樂園恐怖電扶梯！捲碎11歲童右腳大拇趾　父母怒報案

記者邱中岳／台北報導

北市中山區美麗華百樂園，1日發生11歲男童右腳遭捲入電扶梯，導致右腳大拇趾碎裂，儘管業者先行出面安撫，但是男童接連進行2次修復手術，美麗華人員卻也不再聞問，讓家屬表示相當不滿，希望美麗華百貨能夠檢討電扶梯風險。

據指山，11歲吳姓男童本月1日下午時分，與哥哥以及父母前往北市中山區美麗華百樂園，但是當天搭電扶梯準備從4樓往3樓移動，卻在即將抵達3樓平面時，男童的右腳連同鞋子被捲入電扶梯，當時男童倒地後，腳還卡在電扶梯，哥哥緊急將弟弟右腳拉出。

▲▼11歲男童右腳捲入美麗華百貨電扶梯，導致大拇指碎裂。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲11歲男童右腳捲入美麗華百樂園電扶梯，導致大拇趾碎裂。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警消抵達現場，初步發現吳姓男童的右腳大拇趾有碎裂傷勢，立刻將人送往醫院救治，美麗華人員也陪同前往醫院，但因手術時間太長，家屬也先讓美麗華人員返回休息，家屬在3日前往查看錄影監視畫面，懷疑是鞋子被捲入電扶梯，腳趾頭再被捲入其中。

在看完監視器畫面後，吳童家屬有通知業者5日會進行第2次手術，業者也留下吳童父母的聯繫方式，但是事隔多日卻沒有得到美麗華回應，家屬在網路上貼文怒控「對受害者不夠關心」。

家屬在貼文中指出，藉由吳姓男童身上發生的意外台提醒民眾一定要小心，不要再有這樣的意外發生，也希望美麗華能夠針對此案件檢討，館內所有電扶梯是否都存在一樣的風險？還是這台電扶梯有零件故障的問題，未發現也未整修導致意外發生？

吳姓男童的姑姑在網路上將整起事件說出，也希望不要有更多人受害，且還強調，當天案發之後，美麗華人員非但沒有將電扶梯進行封鎖管制，僅是讓其停止運行，依然給人使用，直到後來電扶梯廠商來，才將電扶梯拆除檢查。

吳姓男童的父母，也在3日前往轄區中山分局大直派出所完成備案程序，家屬也指出，雖然事情已經發生無法挽回，但應該要追根究柢避免遺憾再度發生。

針對吳童家長的指控，美麗華百樂園表示，發生這樣的事情，美麗華百樂園也深表遺憾，目前整個事件交由保險公司進行接洽，並處理後續相關事宜。

ET快訊
快訊／國道3號「8車撞成一團」！
「5種汗」恐是身體出問題了
幼兒園驚爆男師染指6女童
快訊／TRASH主唱登記結婚！　辣模妻挺8月孕肚出嫁
豪雨轟炸台鐵！路基流失30公尺　列車誤點60分
快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水身亡
卡努登陸南韓！　直播主遇瘋狗浪被淹沒
北市暴雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

洗錢大亨海外軌跡曝！「郭友友」爭相探視　2心腹疑這原因投案

快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水　友人急拉上岸！送醫搶救不治

診所即將打烊「鐵門拉下一半」　病患離開直接撞成腦震盪怒告

淡水「愛情公仔」遭7屁孩塗泡沫　里長急清理怒批：缺乏公德心

北市暴雨北車前也淹了！警車泡水中　4警涉水推車救援畫面曝

北市瞬間豪雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

北市幼兒園驚爆男師染指6女童　園長護淫兒「被刑求」遭打臉了

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

狗狗裝箱客人認不出品種　見牠一睡姿：肯定哈士奇

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

洗錢大亨海外軌跡曝！「郭友友」爭相探視　2心腹疑這原因投案

快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水　友人急拉上岸！送醫搶救不治

診所即將打烊「鐵門拉下一半」　病患離開直接撞成腦震盪怒告

淡水「愛情公仔」遭7屁孩塗泡沫　里長急清理怒批：缺乏公德心

北市暴雨北車前也淹了！警車泡水中　4警涉水推車救援畫面曝

北市瞬間豪雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

北市幼兒園驚爆男師染指6女童　園長護淫兒「被刑求」遭打臉了

將台灣美食傳遞到全球　新東陽以實際行動落實ESG

吳鎮宇15歲兒子認「我本身有病」　無預警宣佈退出網路：沒了動力

悠遊卡公司獲利大爆發！上半年賺1.2億　年增1191%

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

蘋果要帶皮吃！營養師點名「5款食物」改善便祕

房內親暱「正宮突進門」！　《不熙娣》班底被迫「跳窗離開」

鍾東錦出席郭台銘苗栗造勢　徐耀昌也表態：若郭選會全力支持

前後任球后的對決 斯威雅蒂多倫多大師賽首戰告捷

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

社會熱門新聞

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

文藻女大生練車墜溝亡　複驗發現「肺部積水」

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

陽金公路奪命車禍！重機騎士慘死　現場畫面曝光

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

台南淹水！超狂老爸帶孩子家門前嗨玩SUP

靜宜女大生淪詐團？他曝超慘下場

更多熱門

相關新聞

2歲童逛大街　警抱他走20分鐘找到家

2歲童逛大街　警抱他走20分鐘找到家

台中市大里區1名2歲廖姓男童日前中午淋雨逛大街，無視前後有無車子，逕自走在道路中間，至少有3輛汽車駕駛擔心危險，全停車不敢動或跟在後方緩慢移動，不久巡邏警車抵達，員警下車追上全身濕透的男童，抱著他說「別擔心，帶你回家找媽媽」，員警挨家挨戶花了20分鐘才找到家，廖父一見兒子驚嚇不已，「不是在家嗎？怎麼會在警察手上？」最後一再感謝人民保母保護兒子安全。

7歲童意外吸入石灰粉　幾分鐘就死亡

7歲童意外吸入石灰粉　幾分鐘就死亡

即／10歲男童遭撞倒　臉部大面積挫傷

即／10歲男童遭撞倒　臉部大面積挫傷

他撞倒5歲男童又推倒母親　女子錄影蒐證反被「揍臉」

他撞倒5歲男童又推倒母親　女子錄影蒐證反被「揍臉」

父母從6樓火場「拋出小孩」眾人驚險接到了

父母從6樓火場「拋出小孩」眾人驚險接到了

關鍵字：

男童美麗華百樂園大拇指電扶梯

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面