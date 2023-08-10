美麗華百樂園恐怖電扶梯！捲碎11歲童右腳大拇趾　父母怒報案

記者邱中岳／台北報導

北市中山區美麗華百樂園，1日發生11歲男童右腳遭捲入電扶梯，導致右腳大拇趾碎裂，儘管業者先行出面安撫，但是男童接連進行2次修復手術，美麗華人員卻也不再聞問，讓家屬表示相當不滿，希望美麗華百貨能夠檢討電扶梯風險。

據指山，11歲吳姓男童本月1日下午時分，與哥哥以及父母前往北市中山區美麗華百樂園，但是當天搭電扶梯準備從4樓往3樓移動，卻在即將抵達3樓平面時，男童的右腳連同鞋子被捲入電扶梯，當時男童倒地後，腳還卡在電扶梯，哥哥緊急將弟弟右腳拉出。

▲11歲男童右腳捲入美麗華百樂園電扶梯，導致大拇趾碎裂。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警消抵達現場，初步發現吳姓男童的右腳大拇趾有碎裂傷勢，立刻將人送往醫院救治，美麗華人員也陪同前往醫院，但因手術時間太長，家屬也先讓美麗華人員返回休息，家屬在3日前往查看錄影監視畫面，懷疑是鞋子被捲入電扶梯，腳趾頭再被捲入其中。

在看完監視器畫面後，吳童家屬有通知業者5日會進行第2次手術，業者也留下吳童父母的聯繫方式，但是事隔多日卻沒有得到美麗華回應，家屬在網路上貼文怒控「對受害者不夠關心」。

家屬在貼文中指出，藉由吳姓男童身上發生的意外台提醒民眾一定要小心，不要再有這樣的意外發生，也希望美麗華能夠針對此案件檢討，館內所有電扶梯是否都存在一樣的風險？還是這台電扶梯有零件故障的問題，未發現也未整修導致意外發生？

吳姓男童的姑姑在網路上將整起事件說出，也希望不要有更多人受害，且還強調，當天案發之後，美麗華人員非但沒有將電扶梯進行封鎖管制，僅是讓其停止運行，依然給人使用，直到後來電扶梯廠商來，才將電扶梯拆除檢查。

吳姓男童的父母，也在3日前往轄區中山分局大直派出所完成備案程序，家屬也指出，雖然事情已經發生無法挽回，但應該要追根究柢避免遺憾再度發生。

針對吳童家長的指控，美麗華百樂園表示，發生這樣的事情，美麗華百樂園也深表遺憾，目前整個事件交由保險公司進行接洽，並處理後續相關事宜。