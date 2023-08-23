人妻PO文嗆她「法院認證的小三」　反賠1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄羅姓人妻不滿陳姓女子與丈夫搞曖昧，曾在臉書發文抨擊陳女，挨告後獲得不起訴處分，沒想到她在確定「沒事」之後再度開罵，酸諷對方是「法院認證的小三專業戶」，結果這次沒有躲過，被橋頭地院依散布文字誹謗罪判處罰金1萬元。

▲羅女上網發文酸諷陳女是小三，結果挨告賠上1萬元。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，羅女因為不滿陳女與丈夫發展出不正當交往關係，於是在臉書發表影射陳女的文章，進而挨告，但檢方在2022年9月20日予以不起訴處分，她竟然又在同年10月4日登入臉書，並標記陳女的帳號酸諷，「法院認證的小三專業戶又私生活感情淫亂不檢點」、「丟臉」，同時附上不起訴處分書。

陳女看到之後，氣得再次對羅女提出告訴。羅女雖然坦承的確曾在臉書PO文，但辯稱沒有任何妨害名譽的意思。

檢方認為，羅女的貼文內容屬於個人私德範圍，雙方均是一般民眾，並非公眾人物，也不是網路名人，私德行為與公共利益無關，無論貼文內容是否屬實，都涉及《刑法》第310條第2項加重誹謗罪嫌，因此依法起訴羅女。

橋頭地院法官表示，羅女不思理性解決感情紛爭，竟以上述文字誹謗陳女，足以貶損陳女的名譽、人格及社會評價，顯然欠缺尊重他人人格法益的觀念，考量到她最終還是坦承犯行，但至今仍未與陳女達成和解，因此依散布文字誹謗罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。