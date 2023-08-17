前妻離婚8個月生子　他疑遭戴綠帽「一算差3天」輸了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄陳姓男子因為湯姓前妻離婚8個月就與新歡生下孩子，懷疑自己可能遭戴綠帽，一氣之下對前妻及其丈夫提告求償70萬元。不過，橋頭地院法官認為，從醫院的產檢、出生證明書等資料往回推算，湯女的受孕日落在離婚後3天，最終裁定駁回陳男的告訴，全案仍可上訴。

▲陳男懷疑前妻在離婚前就已經出軌懷孕。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，和湯女的婚姻關係僅維持1年多，雙方在2020年9月12日離婚，沒想到才經過短短8個月，對方竟然在2021年5月間生下孩子，他懷疑自己在離婚前遭戴綠帽，氣得對前妻及其丈夫提告求償70萬元。

湯女則辯稱，雙方早在2020年9月3日就談妥離婚，因為前夫拖延，才在同年同月12日完成離婚登記手續，她在婚姻關係存續期間並無外遇，更沒有侵害前夫的配偶權，根本沒有理由向她提告求償。

橋頭地院法官認為，綜合湯女的產檢紀錄、醫院出生證明書等證據，加上病史資料及超音波檢查周數大致符合，往回推算，受孕日期可能落在2020年9月15日，當時兩人已經婚離。

至於陳男主張湯女在離婚前就與其他男性有來往，這部分有IG截圖為證，他還讓母親作證，前妻2020年8月間曾趁他不在家時，將小王帶回房間幽會。

然而，法官認為，IG截圖中僅有牽手圖示，而且還是單一人的個人紀錄，並非兩人都有，難以憑此認定他們有踰矩行為；陳母的證詞中也提到，「小王」當時只出現過一次，單獨一人待在房間內且衣著整齊，沒看到湯女與對方有任何親密互動，因此，也無法單憑這一點就認為女方外遇。

法官接著說道，陳男所舉的證據尚不足以證明湯女有任何侵害配偶權的行為，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。