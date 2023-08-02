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社會 社會焦點 保障人權

嫌送餐太慢　人夫怒持剪刀抵外送員脖子！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄李姓人夫不滿楊姓外送員送餐太慢、態度不佳，竟持剪刀抵在對方頸部，雖然他事後聲稱，是因為當時正在拆貨才會拿著剪刀，但並未獲得法官採信。橋頭地院法官審理後，依恐嚇危害安全罪判處李男拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

▲▼外送員。（圖／CFP）

▲李男與外送員發生爭執，竟持剪刀威嚇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

李男在判決書中主張，2022年7月24日下午1時許他正在家中拆貨，楊姓外送員剛好抵達，一開口卻說出「你家住這裡，怎麼這麼囂張」等話，他一氣之下，才會拿著手中的剪刀上前理論，但並未將剪刀抵在對方頸部。

楊姓外送員則證稱，當日他送餐給李男，李男覺得他送很久，當下有立即解釋，對方卻不聽，還衝進屋內拿剪刀，並以左手按住他的左肩，再以右手持剪刀抵在他頸部，同時激動質問「你現在是要怎樣（台語）」，他感到很害怕說要報警，對方一聽隨即鬆手走回屋內，他就在原地等候警方到場。

橋頭地院法官檢視監視器錄影畫面證據，發現李男在取餐之後先是使用了一下手機，接著跑回屋內拿剪刀，再度衝出來時便直奔向楊姓外送員，還做出揮舞動作，並將刀尖轉向外送員，過程中不斷說話，大約35秒之後才走回騎樓，拿上餐點進入屋內。

而在報案紀錄單中，楊姓外送員是在李男進屋之後19秒報案，報案內容提到「我剛送來一個客人家裡，就是他對我有點不爽，他拿剪刀這樣直接戳到我脖子上」。

法官認為，楊姓外送員的證詞與監視器畫面、報案紀錄一致，反而是李男的說詞與事實有諸多不符，考量到他只是因為細故，就任意持利器抵住他人的身體重要部位，事後又矢口否認犯行，至今仍未與楊姓外送員達成和解或賠償，行為實屬不該，最終依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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